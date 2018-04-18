П’ять нових київських храмів з цікавою архітектурою

Кияни звикли пишатися своїми храмами — Лавра та Софія давно стали світовим надбанням і внесені у списки ЮНЕСКО, а безліч інших церков і соборів формують вигляд як древніх, так і нових районів — Володимирський собор, храми Подолу і Татарки, старовинна церква в околицях Виноградаря.

Безліч церков, які можна було назвати архітектурними шедеврами, знищили у радянські роки — Троїцька церква біля нинішнього Олімпійського стадіону, знаменита Залізна церква на Галицькій площі (площа Перемоги), Миколаївська церква на Микільській слобідці, де вінчалися Ахматова і Гумільов, Воєнно-Микільський собор на нинішній площі Слави.

У новий час на вільних місцях у Києві повсюдно почали з’являтися інші церкви — без гідних архітектурних проектів, без прив’язки до навколишніх будівель, або ж оформлені у псевдоісторичному стилі. Однак серед них можна виділити кілька гідних і цікавих храмів, які можуть стати обличчям Києва через століття.

Храм Різдва Христового на Оболонській набережній

Невеличка церква, споруджена у 2005-2007 роках разом з мікрорайоном «Оазис» на Оболонській набережній. Серед інших церков 2000-х років будівництва її виділяють хай-текові бані із синього скла. На жаль, зсередини скляні куполи не видно — церкву перекрито звичайним бетонним склепінням.

Побудована за проектом архітекторів В. Ісака, О. Калиновського, Р. Ховалко.

Церква Георгія Побідоносця біля Південного вокзалу

Ще один храм, який комбінує традиційну церковну архітектуру з популярним в 2000-х роках хай-теком. 42-метрова церква з вітражами побудована за проектом архітектора Романа Сивенького у рекордні терміни — всього за 72 дні.

Патріарший собор Воскресіння Христового

Найбільша церква лівобережного Києва, головний храм українських греко-католиків. Раніше, протягом століть, таким був собор святого Юра у Львові, але у 2002 році синод єпископів вирішив перенести головний храм в Київ. Для цього до 2011 року на Микільській слобідці побудували сучасний собор, який сміливо можна віднести до архітектурного стилю модернізм.

Собор побудовано за проектом Н. Левчука.

Спасо-Преображенський собор на Теремках

Невеликий, але стильний храм, розташований посеред парку на Теремках-2. Ще один представник столичної храмової архітектури, якого можна віднести до модернізму і бруталізму. В оформленні собору використані біблійні тексти, написані українською мовою.

Побудований в 2010 році за проектом архітектора Вадима Жежеріна, автора станції метро «Золоті ворота».

Церква Миколи Чудотворця «Пам’яті жертв Чорнобиля» на Татарці

Частина нездійсненого меморіального комплексу жертвам катастрофи на ЧАЕС. Сувора квадратна церква розташована у мальовничому місці — на схилі біля Подільського спуску. Коло церкви на пагорбі встановлено меморіальний хрест.

Побудована в 2006-2010 роках за проектом архітектора М. Жарикова.

Лев Шевченко