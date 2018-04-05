Японія дедалі більшою мірою почуває себе ізольованою від регіональної політики

Цього місяця прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе матиме зустріч з президентом Дональдом Трампом

У зв’язку з активними дипломатичними заходами між Північною і Південною Кореями та Сполученими Штатами щодо врегулювання ядерної проблеми, Японія відчуває, що вона опинилася поза регіональною політикою.

Як заявив професор політичних наук Університету Софія у Токіо Коіті Накано, «Японія виглядає дуже ізольованою і, як здається, без можливості відігравати більшу роль, якщо Трамп досягне угоду».

Прем’єр-міністр Абе відвідає Трампа в його резиденції Мар-а-Лаго на Флориді 17 і 18 квітня. Це буде вже третя зустріч обох лідерів. У заяві Білого дому сказано, що в центрі уваги розмов будуть санкції проти Північної Кореї, планована зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином та «справедливі й взаємні» торговельні питання.

Абе, за всіма ознаками, найрішучіший в Азії прихильник кампанії «максимального тиску» щодо санкцій проти Північної Кореї, включно з погрозою застосувати військові дії для змушення уряду Кім Чен Ина припинити ядерну програму.

Японія, як і Південна Корея, уже є в радіусі дії північнокорейських ракет близької і середнього дальності, а торік Північна Корея випробувала міжконтинетальні балістичні ракети, які пролетіли над японським повітряним простором. Північна Корея вдосконалює свої ракети далекої дальності, які, озброєні ядерною боєголовкою, можуть досягти континентальної частини Сполучених Штатів.

Абе був заскочений недавнім повідомленням про рішення Трампа зустрітися з Кім Чен Ином. Він також не мав попереднього повідомлення про зустріч північнокорейського керівника з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Прем’єр-мінінстр Японії також, як здається, скептично оцінював міжкорейські контакти в ході Зимових Олімпійських ігор, після яких КНДР припинила провокативні ракетні випробування і погодилась на розмови про денуклеаризацію Корейського півострова.

Японці вважають, що часткова денуклеаризація все-таки залишить їх уразливими на ядерну атаку, а кращі відносини з Китаєм і Південною Кореєю можуть лише збільшити напруження з приводу територіальних суперечок і загострити непорозуміння у справі щодо злочинів Японії під час Другої світової війни.

Ядерна і ракетна загроза з боку КНДР та зростаюча військова сила Китаю змусила Японію до змін в галузі національної оборони, а справа використання янонцями азійських жінок під час Другої світової війни, незважаючи на угоду від 2015 року, не змогля врегулювати всіх проблем.

Повна залежність Японії від США в галузі оборони та її нездатність встановити тісніші зв’язки з країнами регіону спричинили те, що вона до деякої міри почуває себе ізольованою і залишається на полях регіональної дипломатії.