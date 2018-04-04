04.04.2018, Середа, 15:23

USD 26.0600

EUR 32.0000

Київ

+17°
C

Публікації »

Новини » Анонси

13:50

Львівська регбійна команда взяла участь у міжнародному благодійному челенджі

13:49

Цукерберґ має піти з Facebook, - потужний акціонер компанії

13:40

США вводять мита проти КНР

11:00

Американська конгресвумен допоможе українським селянкам

10:41

У Малайзії за фейкові новини будуть штрафувати і саджати до в’язниці

17:49

Опубліковано закон про паркування

11:58

Китай запровадив підвищені мита на товари з США

11:56

Сотні вірян різних конфесій пройшлися Києвом, об'єднавшись у молитві за мир в Україні

11:54

Південнокорейські артисти вперше за 13 років виступили у КНДР

11:49

Черговий проект Ілона Маска: зробити Інтернет у світі швидшим
Всі новини »

публікації »

Британії пропонують розглянути український приклад асоційованого партнерства з ЄС
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Британії пропонують розглянути український приклад асоційованого партнерства з ЄС

04 квітня 2018

Угода України про асоціацію та вільну торгівлю з Європейським Союзом може стати зразком для майбутніх стосунків Великої Британії з ЄС, кажуть політики з Брюсселя.

Процес припинення британського членства у Євросоюзі передбачає, що з 29 березня 2019 року Британія більше не матиме депутатів у Європейському парламенті та своїх представників у виконавчих органах ЄС.

Проте за умовами перехідного періоду теперішнім рівнем доступу до європейського спільного ринку, митного союзу тощо, британці зможуть користуватися до останнього дня 2020 року.

Тим часом британцям пропонують поглянути на українську угоду про асоціацію з ЄС при розробці договірної бази для відносин на майбутнє.

При цьому зауважують, що Лондон, на відміну від Києва, вже має діючі механізми тісної співпраці з європейськими партнерами, спільні стандарти й регуляції, а також союзницькі відносини завдяки членству в НАТО.

Ґі Верговстадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії, а зараз один з провідних членів Європарламенту наголошує, що “угода ЄС про асоціацію зі Сполученим Королівством не повинна бути подібною до домовленості з Україною”.

“Насправді угода про асоціацію - це лише чистий аркуш, на якому можна виписати умови співпраці в галузі торгівлі, міжнародної політики, внутрішньої безпеки та інші справи”, - пише Ґі Верговстадт у статті в Project Syndicate.

Політик називає “жахливими хащами” альтернативи єдиній угоді про асоціацію - наприклад набір з понад 100 двосторонніх договорів, що регулюють відносити між ЄС та Швейцарією.

“Брекзит” на думку деяких європейських діячів може підштовхнути Євросоюз до давно назрілих реформ і можливості так званої “різношвидкісної” Європи, в якій певні країни можуть взаємодіяти на різних рівнях інтегрованості.

“Британія, разом з Україною і, можливо, Туреччиною у майбутньому можуть скласти коло асоційованих партнерів Євросоюзу, який імовірно матиме тісніше інтегровану серцевину і країни довкола”, - припустив депутат Європейського парламенту на дискусіях у Лондоні, побажавши залишитися неназваним, пославшись на чутливість переговорів про “Брекзит” та політичних дискусій довкола процесу.

Україна також із зацікавленням дивиться на перспективи змін в ЄС, які може відкрити переформатування відносин Лондона з Брюсселем.

Наталія Галібаренко, український посол у Лондоні, наголошувала в інтерв’ю кореспонденту “Голосу Америки”, що у відносинах України з Великою Британією “Брекзит” створює виклики, але також і може відкрити нові можливості.

Яндекс.Метрика

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).