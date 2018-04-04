Ігор Березанський про Masterpass і новий споживчий досвід у цифровій комерції

Ігор Березанський, менеджер бізнесу електронної комерції Mastercard в Україні, в спеціальному матеріалі розповідає про цифрову комерцію в Україні та інструменти, що полегшують життя користувача.

За статистикою, 38% замовлень на сайтах і 97% під час покупок в онлайн-магазинах за допомогою мобільних пристроїв залишаються незавершеними через незручності процесу оформлення та оплати. Зручність і безпека оплати у формуванні довіри до магазину займають одну з ключових ролей. Це стосується як кількості дій користувача при оплаті, яких чим менше, тим краще, так і впевненості у безпеці платежу.

Подібним викликам користувацького досвіду відповідає Masterpass – платформа цифрових гаманців, екосистема, яка об’єднує платіжну систему, торговців і споживачів. Masterpass існує у світі з 2013 року, в Україні платформа стала доступна з літа 2016 року. Для торговця це – простий інструмент для прийому платежів онлайн, на сайті або в мобільному додатку. Для користувача – зручний і надійний цифровий гаманець, який зберігає дані платіжних карт у безпечному місці, позбавляючи від необхідності кожного разу вводити реквізити (номер карти, CVC-2 код та ін.) під час оплат. Зареєстровані користувачі можуть безпечно зберігати в Masterpass дані своїх банківських карт різних платіжних систем. Гарантом безпеки платежів, здійснених з Masterpass, є Mastercard.

Зараз рішення з Masterpass підтримують понад 2 тисячі українських торговців. Це різні онлайн-магазини (наприклад, LeBoutique, Zakaz.ua), майданчики для оплати сервісів, у тому числі комунальних (Ipay.ua, Portmone), покупки квитків («Укрзалізниця»), сервіси для грошових переказів (Karton, чат-бот для Facebook-месенджера – LeoBot).

Masterpass відкриває великі можливості і для мобільної комерції. Вже зараз працюють рішення, що дозволяють платити за допомогою Masterpass за паливо на заправках (використовуючи рішення WOG PAY і OKKO Pay) і парковку (Parking UA).

З березня власники цифрових гаманців Masterpass можуть оплачувати покупки на сайтах торговців з мобільних додатків і через QR коди завдяки рішенню Mastercard QR. Для оплати користувач сканує QR код з логотипом Mastercard QR на сайті продавця за допомогою мобільного додатку, вибирає карту з наявних у гаманці Masterpass, підтверджує оплату – покупка здійснена. Першими спробувати новий тип оплат можуть користувачі мобільних додатків Vodafone Pay і TACHCARD. Це рішення дозволяє підключити до нового способу платежів необмежену кількість онлайн-магазинів, без необхідності інтеграції Masterpass у кожному з них окремо, що створює нові можливості для цифрової комерції.

Ігор Березанський