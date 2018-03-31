Місцева влада може сформувати нове покоління лідерів в Україні – експерт IRI про нове опитування

Цьогорічне опитування IRI підтвердило, що "реформи на місцях і справді працюють".

Так прокоментувала результати масштабного опитування українців, проведеного Міжнародним республіканським інститутом США (IRI) експерт IRI Кейті ЛаРок.Опитування IRI охопило 19 000 українців по всій країні - по 800 громадян у всіх обласних центрах, а також в Маріуполі та Сіверодонецьку на Донбасі.

"Є дуже потужний оптимізм на місцях, люди цінують свій місцевий уряд і бачать – дороги ремонтуються", - наголосила експерт IRI в інтерв’ю журналістці української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко. .

Внаслідок децентралізації "міста отримали більше впливу на те, як витрачаються їх гроші, вони можуть краще визначати пріоритети і відповідати на потреби громадян, - наголосила ЛаРок, - сподіваюсь, наші дані допоможуть місцевій владі визначити пріоритети на рік"

А от дії центральної влади українці оцінюють достатньо песимістично.

"На жаль, все ще існує високий рівень песимізму стосовно ситуації на рівні країни в Україні", - заявила дослідниця, пов’язавши такі результати з важкими втратами через війну.

"З часу російського вторгнення в 2014 році, українська економіка увійшла в кризу і все ще не відновилась. Інфляція – величезна проблема для українських громадян, особливо взимку, коли українці сплачують вищі тарифи на енергію і використовують більше опалення. Гадаю, це загальне переконання, що українці принесли багато чого в жертву після "Революції Гідності" і, можливо, вони не бачать певних реформ чи змін, на які вони сподівались", - розмірковує експерт.еликою проблемою для України залишається корупція. Цьогорічне опитування виявило, що українці в основному безпосередньо стикаються з корупцією в сфері освіти та охорони здоров’я. "Медичні установи та освітні установи – лікарні та університети – саме там ви бачите найбільшу корупцію", - заявила дослідниця.

Все ж за чотири роки, цьогорічне опитування виявило найбільший оптимізм респондентів стосовно економічного стану в Україні.

"Варто наголошувати на досягненнях місцевої влади, тому що звідти походить багато тих, хто просуває зміни", - переконана експерт. ЛаРок навела приклад двох українських міст: Маріуполя та Вінниці.

"Як ви знаєте, Маріуполь знаходиться в Донецькій області, він дуже близько до передової конфлікту. Вони достатньо негативно оцінюють ситуацію в Україні загалом, але на місці є високий рівень оптимізму". Прикладом позитивних змін в Маріуполі, на думку ЛаРок, є створення мерією ресурсного центру для житлових асоціацій, що відповідає тим перетворенням, що відбуваються у спільноті.

Реформа житлових асоціації – ОСББ, це реформа, яка тільки розпочалась на сході та півдні України протягом останніх років. Це залучення до місцевого самоврядування, формування асоціацій мешканців багатоквартирних будинків і, дуже добре, що місцевий уряд відповідає на цю активність і енергію спільноти, створюючи центр ресурсів, куди можуть звертатись громадяни, ставити питання, отримувати інформацію, дізнаватись, як місцевий уряд може їх підтримати", - наголосила аналітик.

Вінниця є ще одним успішним прикладом. "В IRI ми розглядаємо Вінницю як лідера електронних послуг. Вони були піонерами у введенні цифрової платіжної картки, і коли хтось хоче поїхати містом на тролейбусі, трамваї, чи маршрутці, він може розплатитись цифровою платіжною карткою. Це - сучасна інновація, яку не часто бачиш поза Києвом. Добре, що регіональне місто це робить. Такі сучасні інноваційні послуги є дуже позитивні для громадськості, і громада схвально відгукується на такі дії влади".

Активна позиція місцевої влади знаходить відображення і у її рейтингах підтримки, наголошує дослідниця. "Якщо провести статистичну кореляцію наших даних, то бачимо, що чим більше громадяни міст знають про те, що їх місцевий уряд долає корупцію, і про ті заходи, яких вони вживають, чим більше поінформованість про це, тим більше рівень підтримки мера цього міста. Є потужний зв’язок і справді потужний стимул для місцевого керівництва бути активним, долати корупцію на місцях і, що важливо, розповідати про свої зусилля громадянам".

"Багато лідерів починають на місцевому рівні і йдуть вгору на національний рівень. Ми бачимо більше молодих, активних демократично налаштованих людей в місцевій владі, які піднімаються нагору і відіграють провідні ролі на національному рівні, беручи з собою свою енергію та напрацювання.

Звичайно, теперішнє покоління лідерів багато робить, вони багато зробили і заслуговують на позитивну оцінку, але я навіть більше очікую від нового покоління і через покоління. Ми бачимо оптимізм серед молоді і це тільки покращиться", - наголошує експерт.