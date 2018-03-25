Журналісти розповіли про життя в містах, де технології майбутнього працюють вже зараз

Вертикальні ферми для вирощування продуктів, чиновники, які використовують для комунікацій з громадянами голограми і запуск мережі 5G - все це є в містах, які використовують технології завтрашнього дня вже сьогодні.

Про розумних містах вперше заговорили в 1990-х, коли стало зрозуміло, що проникнення мікроелектроніки в життя споживачів не обмежиться калькуляторами та комп'ютерами. Про це йдеться в матеріалі журналу "Новий час" під назвою "Міста з майбутнього".

Видання обрало міста, в яких завдяки технологіям завтрашнього дня майбутнє вже настало. У Сінгапурі з 2014 року діє держпрограма Smart Nation, на яку щорічно витрачається $ 2,4 млрд. Першими етапами втілення програми в життя стали вакуумна система утилізації відходів і оснащення будинків сенсорними датчиками, які автоматично відключають освітлення днем. Це веде до значної економії енергії. По всьому місту до єдиної мережі підключено величезна кількість найрізноманітніших датчиків, камер і пристроїв. Наприклад, в квартирах літніх людей встановлені датчики руху, які можуть сигналізувати про небезпечну для життя ситуації. Ця система може викликати швидку допомогу, якщо зафіксує падіння людини. Розвинена система вуличних камер дозволяє поліції фіксувати всі випадки куріння в недозволеному місці, за яке в Сінгапурі покладено значний штраф. Серед інших футуристичних проектів, які вже реалізуються в Сінгапурі - вертикальні ферми для вирощування продуктів і заводи, що займаються очищенням стічних вод.

Японська столиця Токіо завжди була одним з найбільш високотехнологічних міст. Саме в Токіо до Олімпіади 2020 року запущена мережа 5G, завдяки якій планується використовувати розпізнавання осіб для доступу відвідувачів на стадіони і уникнути пробок на дорогах, контролюючи руху автомобілів. В Англії експериментальним майданчиком для розумних міст став Мілтон-Кінс в 70 км від Лондона. Це місто з населенням 190 тис. Чоловік був заснований в 1967 році і відрізняється тим, що побудований з чистого аркуша. Завдяки цьому він має унікальну планування. В її основі - мережа з швидкісних доріг, прокладених на відстані 1 км один від одного. А споруди розташовані всередині осередків цієї мережі. Всі перетини мають кругові розв'язки замість перехресть зі світлофорами. Також через все місто прокладені пішохідні та велосипедні доріжки, які ніде прямо не перетинаються з автомобільними дорогами. У місті використовується повністю безпілотний транспорт - двомісні компактні електрокари, оснащені радарами для уникнення зіткнень на дорозі. Запас ходу цих електрокарів становить 60 км, в умовах міста цього більш ніж достатньо.

Також в Мілтон-Кінсі діє проект MK: Smart - єдина електронна база даних про функціонування міста, до неї мають доступ усі без винятку жителі. Зокрема, кожен житель може сам контролювати витрату води і енергії в своєму будинку. У Іньчуань майбутнє вже настало, впевнені 1,6 млн його жителів. Вони позбавлені від необхідності користуватися проїзними на громадський транспорт, банківськими картками та навіть готівкою. У місті повсюдно встановлена ​​система фейс-контролю. Для ідентифікації користувача йому досить показати платіжній системі своє обличчя, після чого вона автоматично спише суму за необхідну послугу. Локальні магазини продуктів працюють з покупцями через додатки для смартфонів. Люди замовляють їжу онлайн, і її доставляють в спеціальні камери схову з холодильниками, які є по всьому місту. При замовленні покупець вибирає камеру зберігання, яка ближче всього до його дому, і звідти забирає своє замовлення. Також повністю автоматизована система збору сміття. Всі сміттєві контейнери обладнані спеціальними датчиками і підключені до загальної мережі. Як тільки сміттєвий контейнер заповнюється, він подає сигнал в комунальну службу, і його вивозять. Харчування цієї системи здійснюється від сонячних батарей. Додає футуристичності цього китайському місту ще один проект - чиновники з міської влади використовують для комунікацій з громадянами голограми, а вся документація обробляється онлайн.