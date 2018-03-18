Труби горять: як стягнути борги з "Газпрому"

«Газпром» впав в істерику від програшу «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі і гарячково шукає способи не платити української компанії мільярдні борги. Російський газовий гігант вирішив подати апеляцію на вердикт трибуналу і розірвати газовий контракт з Києвом. У відповідь українська сторона заявила про готовність почати арешт активів боржника по всьому світу. Експерти підкреслюють: рішення суду - тільки перший крок до перемоги, в цій справі потрібно йти до кінця.

Російський «Газпром», після повного програшу «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі, не збирається оплачувати виставлений йому чеку в 2,56 мільярда доларів, до якого щодня - з 28 лютого, дня винесення вердикту - додається ще й пеня в 500 тисяч доларів. Такий висновок напрошується, виходячи з дій «Газпрому». Угледівши в рішенні шведського суду «політичне підґрунтя», газовий гігант повідомив українську компанію, що подає апеляцію на рішення арбітражу і новий позов - про розрив контракту як на купівлю-продаж блакитного палива, так і на його транзит через територію України. У «Нафтогазі» заявили, що не бачать підстав для розірвання контракту з «Газпромом», а зробити це російський монополіст в односторонньому порядку не має права. НАК також не збирається чекати проявів доброї волі боржників і готовий почати процедуру арешту активів «Газпрому». У такій ситуації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Мін'юсту скоординувати з «Нафтогазом» заходи по примусовому стягненню з «Газпрому» певної шведським судом суми. УНІАН розбирався, що являє собою ця процедура і які шанси України перемогти в протистоянні з «Газпромом».

Рішення суду - тільки перший крок до перемоги

Як пояснив Роман Марченко, старший партнер юридичної фірми «Ільяшев і Партнери», тепер для «Нафтогазу» на перший план виходить завдання - розшукати згадані активи «Газпрому», щоб визначитися, в які юрисдикції потім звертатися для визнання рішення Стокгольмського арбітражу, з подальшим його примусовим виконанням. За словами Марченка, рішення Стокгольмського арбітражу є остаточним, але підлягає проходженню спеціальної процедури визнання і приведення до виконання практично в кожній окремій країні світу (з визнаною ООН), де Україна в особі «Нафтогазу» хоче це рішення виконати. Не можна просто прийти з папером зі Стокгольма до судового виконавця, наприклад, в Китаї, і зажадати заарештувати якесь газпромівске майно в Пекіні. «Спочатку потрібно звернутися до відповідного місцевого суду, отримати визнання рішення арбітражу на території Китаю, і тільки потім буде виданий аналог українського виконавчого листа», - пояснив юрист. За його словами, в світі існує досить велика кількість компаній, які спеціалізуються на розшуку активів. А з урахуванням того, що «Газпром» - структура публічна, з виконанням цього завдання не повинно бути особливих проблем, хоча цілком ймовірно, що є у газового монополіста активи, записані на офшорні «дочки» і «внучки». При цьому Марченко наголошує, що Україна в цій війні повинна йти до кінця і діяти рішуче. Незважаючи на те, що міжнародний розшук і стягнення активів - складна процедура, вона сама по собі є типовою стандартною практикою. «Європейський суд з прав людини в своєму прецедентному рішенні вказав, що судовий процес був би неповним без процедури його виконання та, тим самим, тільки суд (без виконавчої служби) не може гарантувати« права на справедливий суд ». Тобто, отримати рішення суду - важливий, але тільки перший крок до цієї перемоги. Російська Федерація рідко добровільно платить за боргами. Вони дуже завзято беруть участь завжди в арбітражах та судах, активно і якісно відстоюють свою позицію, але ніколи добровільно рішення проти себе не виконують. Як це було у справі «Юкоса» або «Нога». Тому нам потрібно розраховувати на повномасштабну війну «до кінця» », - говорить Марченко, додаючи, що витрати на додаткові процедури (розшук активів, визнання і виконання рішення) абсолютно не можна порівняти з сумою стягнення, тому - це того варте.

«Вартість професійних послуг з розшуку активів обчислюється десятками, часом - сотнями тисяч доларів, зрідка мільйонами - все залежить від кількості активів і юрисдикцій, які необхідно глибоко охопити. З урахуванням того, що ми маємо намір стягнути з «Газпрому» мільярди доларів, то гра точно варта свічок. І потрібно максимально швидко це робити », - вважає юрист. Чи не так оптимістично налаштований експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Він вважає, що в заявах про арешт активів «Газпрому», реалізувати який дуже складно, більше політики, ніж економіки. «Арешти активів можуть стосуватися тільки того майна, яке належить« Газпрому ». В ЄС практично немає активів, які можна вважати власністю «Газпрому». Є юридичні особи, які пов'язані з «Газпромом» і виступають співвласниками компаній. Але «чистого» бізнесу немає. Є проекти, які виступають гарантіями при отриманні кредитів, випуску єврооблігацій. Навіть арешт газу, який інколи фігурує в цій історії, не можливий. Адже власники газу - компанії ЄС. І вони не є стороною арбітражу. Тому арешт - глухий номер. І якщо ситуація буде розвиватися всупереч юридичним нормам, то, швидше за все, мова піде про політичні аспекти », - підкреслив експерт.

Гаманець або газ?

Експерти по-різному оцінюють ймовірний результат нинішньої фази протистояння «Нафтогазу» і «Газпрому». Марченко вважає, що все зведеться до домовленостей з урахуванням подальших відносин двох компаній: «Думаю, в цілому, ця історія через якийсь час закінчиться домовленостями сторін про якісь заліках, наприклад, про облік суми боргу в подальших розрахунках. Сторони зараз голосно брязкають зброєю, але за підсумком все одно будуть домовлятися, швидше за все, в рамках структурування подальших відносин ». На думку Корольчука, з'ясування відносин затягнеться на тривалий час і не виключає, що результат може бути не зовсім вигідний Україні. «У тимчасовому форматі це може затягнутися на роки. Адже будь-яке рішення суду в межах Європейського Союзу арешту активів «Газпром» може оскаржити. Ще потрібно розуміти, що будь-які судові процеси або арешти - на руку «Газпрому». Оскільки вони можуть створити ситуацію, коли «Газпром» не зможе продовжити договір з «Нафтогазом» на транзит або покупку газу. Тоді будуть шукати «третю» компанію і не факт, що це буде вигідно Україні », - сказав експерт.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, переконаний, що ніякої «світової» не буде, «Газпрому» доведеться платити по боргах, причому - виключно в грошовій формі, а сам процес з'ясування відносин займе 4-5 місяців. «Не буде« Газпром »платити - активи відберемо точно. Все досить оптимістично, і юристи оцінюють позицію «Нафтогазу» як дуже сильну. Аргументів у «Газпрому», щоб закрити це питання через суд, мінімум. Ніякої світової домовленості. «Газпром» повинен сплатити борг. Будь-яка домовленість буде означати тільки те, що «Газпром» виконав рішення арбітражу і все оплатив, причому грошима, як це написано в рішення Стокгольмського арбітражу. Це ж не абстрактне рішення, воно дуже конкретне. Безумовно, «Газпром» буде намагатися викрутитися, але це не той випадок. І часу на все знадобиться 4-5 місяців, не більше », - резюмує експерт. ... На даний момент козирі - в української сторони. І гріх ними не скористатися. Росія, завжди використовувала газову дубину для того, щоб поставити Україну на коліна, повинна усвідомити - «молодший брат» давно виріс. Тим більше, зараз на нашому боці виступають і Європа, і США - прийшов час приборкати «Газпром». Це - справа честі.

Нана Чорна