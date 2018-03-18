Пародія на громадські слухання у Коцюбинському: фарс і маніпуляції від Матюшиної

Без секретаря та лічильної комісії, без відкритого голосування, протоколу та без жодного ухваленого рішення – так у Коцюбинському відбулися збори громади, які селищний голова Ольга Матюшина анонсувала як громадські слухання щодо приєднання Коцюбинського до Києва. Сюрпризи почалися одразу при реєстрації – учасникам зібрання не видавали мандати для голосування, а вказували голосувати одразу – прямо у бланку для реєстрації.

До Коцюбинського будинку культури прийшло чимало людей. Багато хто уже був повідомлений, що можна “просто проголосувати” і не брати участь в обговореннях. Люди ставили галочки і йшли геть. Велика ж частина громади не розуміла, що відбувається, адже знала, що при громадських слуханнях спочатку відбувається обговорення і лише потім – голосування. Таке голосування порівнювали із референдумом в Криму та виборах в ЛНР та ДНР.

Тим часом до будинку культури прибула селищний голова Ольга Матюшина. Варто зауважити, що організовували громадські слухання та вели реєстрацію саме члени апарату селищної ради, підконтрольні Матюшиній. Своїх же людей голова посадила писати так званий протокол. Громаді не дали права обирати ні секретаріат громадських слухань, ані лічильну комісію.

Очолювала комісію з реєстрації скандальновідома підконтрольна Ользі Матюшиній голова коцюбинської ТВК Людмила Демченко. Раніше жінка брала участь у фальсифікації місцевих виборів та підробці бюлетенів. Зараз проти Демченко відкрито кримінальне провадження. На чолі ж організаторів стояла особисто журналістка та людина, що лобіює приєднання селища до Києва, Ірина Федорів. Про те, що вона в курсі усіх справ і буде “контролювати” підрахунок голосів Федорів зазначала особисто.

Прибули до Коцюбинського також голова КОДА Олександр Горган та депутат Київської міськради Ярослав Діденко. “Хочу наголосити, що це зібрання – лише початок великого процесу. Такі питання не вирішують спонтанно, на їх вирішення потрібно чимало часу. Я думаю, ви маєте зібратися ще не один раз, щоб ухвалити правильне для Коцюбинського рішення. Адже воно буде доленосним”, – зазначив пан Горган.

Столичний депутат Ярослав Діденко передав слова мера столиці Віталія Кличка: “Київ прийме і розгляне будь-яке рішення громади Коцюбинського”. Однак, будь-яких офіційних звернень Києва щодо приєднання Коцюбинського чи будь-якого конкретного плану розвитку селища у разі приєднання озвучено не було. Крім того, ані депутат, ані очільник обласні, ні Ольга Матюшина не назвали закон, який передбачає поглинання Києвом окремого населеного пункту. Відповідно до ЗУ Про об’єднання територіальних громад столиця не може формувати ОТГ.

Під час так званих громадських обговорень кожен мав право висловити свою думку біля мікрофону. Прихильники приєднання до Києва озвучували такі переваги як картка киянина, безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам, краще медичне обслуговування та освіта. В основному, “ЗА” поглинання Києвом селища виступали члени громади, що живуть у Коцюбинському не довгий час, як от, наприклад, мешканці нового ЖК “Атлант”.

Більшість же корінних мешканців Коцюбинського обурювалися, що люди, які обрали їхнє селище для життя і придбали тут квартири тепер бажають жити в столиці. Багато коцюбинчан висловили думку, що селище має розвиватися самостійно і у нього є все для цього. Люди переконані, що Києву потрібне Коцюбинське лише заради лісу, адже у столиці вичерпалися території для забудов.

“Ольга Матюшина зробила усе, щоб завести Коцюбинське у господарський колапс, щоб знищити селище. Ми тут живемо з народження, але такого безладу тут ще не бачили. А тепер, замість того, щоб відстоювати інтереси громади, яка її обрала, вона просто зливає наше селище Києву”, – таку думку висловили одразу кілька мешканців селища біля мікрофону.

Загалом, зібрання тривало 4 години. Близько 20:00 Ольга Матюшина оголосила про закінчення і зазначила, що “результати голосування будуть повідомлені протягом 10-ти днів”. Що будуть підраховувати протягом більш як тижня – не відомо. Жодних рішень учасники так званих громадських слухань не винесли і не затвердили. Разом з тим, очевидці стверджують, що у бланках для реєстрації було залишено чимало вільного місця, тож протягом 10-ти днів туди можуть вписати ще не одну сотню голосів, що вигідні організаторам цього зібрання та Києву.