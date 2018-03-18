Підвищення пенсій військовим

В Україні пенсійна реформа із запізненням на півроку, але, нарешті, торкнулася і військових. У березні-квітні майже п'ятистам тисячам військовослужбовців почнуться перші підвищені виплати. Здійснюватися вони будуть не з Пенсійного фонду, а виключно за кошти держбюджету. На ці цілі виділяється 7 мільярдів гривень. Причому перерахунок буде проведений «заднім числом» - з 1 січня 2018 року. В середньому пенсії виростуть на 1,5 тисячі гривень. Другий етап заплановано з 1 січня 2019 року, третій - з 1 січня 2020 року. У підсумку, пенсії військовослужбовців збільшаться вдвічі. Ось тільки цей поетапний план, як зазначив глава Мінсоцполітики Андрій Рева, буде здійснювати «з урахуванням наших фінансових можливостей». Втім, проблема майбутнього соціального забезпечення військових полягає не тільки в наявності коштів. З урахуванням того, як приймалося рішення про нинішнє підвищення соцвиплат, епопея з пенсіями для військовослужбовців далека від завершення. Історія «в особах» Все почалося з прийняття Верховною Радою в жовтні 2017 року пенсійної реформи, завдяки якій були перераховані в сторону підвищення соціальні пенсії. Однак це не торкнулося військових і силовиків. Як запевняли в Кабміні, щоб вони стали учасниками процесу, необхідно було прийняти спеціальний закон. Цього документ не був підготовлений в термін. Втім, і на сьогодні його не існує. В уряді пояснили, що головна проблема - складність процесу розробки такого документа. Справа в тому, що у військовослужбовців, які зараз виходять на пенсію, і тих, хто пішов на заслужений відпочинок 20 років тому, втричі відрізняються розрахункові суми. Тобто, зважаючи на нинішні зміни посадових окладів військових, необхідно підвищити пенсії і тим, хто вже у відставці. На все про все потрібно близько 36 мільярдів гривень. Зараз виділення таких коштів - річ для України непідйомна. Але обурення «забутих» ветеранів день у день набирало обертів. Мирні акції протесту в більшості міст переросли в блокування автотрас, потім - Кабміну і Верховної Ради, сесій місцевих рад. Усвідомлюючи, що ситуація загострюється, Кабмін 21 лютого поточного року прийняв рішення про перерахунок та підвищення пенсій військовим без прийняття законодавчих змін. Чи не знадобилася і складна процедура обговорення нововведень, про що довгий час твердили в Мінсоцполітики, - ні узгодження з Радою національної безпеки і оборони, ні обговорення в парламентських комітетах. Все звелося до мінімуму - твердженням постанови Кабміну. При цьому в уряді повідомили: для повного вирішення проблем пенсійного забезпечення військовослужбовців та силовиків все одно є необхідним прийняття законодавчих актів. Це дуже важливо, щоб встановити підвищення розміру пенсії залежно від того, чи брав людина участь у бойових діях. Але поки питання залишається неврегульованим. Ті, хто воював, і хто до цього не причетний, на сьогодні будуть отримувати однакову пенсію. Експерти бачать дивина в тому, що військовослужбовців, завдяки урядовій постанові, у виплатах зрівняли, а ось силовики отримали особливі привілеї.

Так, всі категорії пенсіонерів МВС з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 отримуватимуть пенсійні виплати в новому перерахованому розмірі, плюс доплата за 2016 рік. З 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 - старий розмір пенсії плюс 75% від суми підвищення, а з 1 січня 2020 року - повноцінно новий перерахований розмір пенсій. Експерт реанімаційне пакету реформ Ілля Несходовський, вважає, що постанова Кабміну з'явилося не випадково. Законопроект про пенсії військовослужбовців, такий необхідний для наведення порядку в цій сфері, заблокований не тому, що процедура проходження складна, а тому, що окреме відомство хотіло мати преференції в цьому питанні. «МВС виставило умову - поставити співробітників відомства в більш вдале положення в порівнянні з усіма іншими військовими пенсіонерами. Ось і вся ситуація з законом. Зараз, завдяки постанові Кабміну, МВС отримало преференції », - зазначив експерт. На його думку, закон про пенсії військових необхідний, але постанова Кабміну зняло всі політичні моменти, тому документ може «зависнути» надовго. Сумнівається він і в тому, що «помилки» уряду в ньому вдасться виправити: «Постанова затверджено, в законі, звичайно, деякі його положення можна частково виправити. Але, з урахуванням особливостей нашого законотворчості, як все буде, сказати складно. Все на совісті влади ». Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна також вважає, що в постанові Кабміну - велика несправедливість, оскільки документ передбачає однобокий підхід по відношенню до військовослужбовців. Тому без нового закону нормалізувати ситуацію неможливо. «Ніякими підзаконними актами, постановами уряду не можна нормалізувати ситуацію, встановити справедливу індексацію пенсій, зробити їх перерахунок відповідним принципам, які вже введені відносно інших пенсіонерів. Тому такі зміни потрібно вносити виключно шляхом законодавства », - сказала Южаніна. А навіщо взагалі потрібно було приймати постанову, і, тим більше, навіщо знадобився новий закон, якщо в Україні такої ... вже діє? Закон не по кишені В Україні перерахунок пенсій військовим повинен відповідати виписаним чверть століття тому правилам - з 1992 року. Відбуватися це повинно при будь-якій зміні грошового забезпечення в Україні, в тому числі, рівня мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму. Крім того, пенсії повинні бути перераховані, якщо змінюється розмір хоча б одного з грошових забезпечень військовослужбовців - окладу, надбавки за звання, за вислугу років, за вчений ступінь, різних премій і т.д. Адже можна було внести в закон зміни щодо учасників бойових дій та тільки? Економічний аналітик Олександр Ткач, вважає, що необхідності в новому законі немає. Просто по нормам чинного [закону] перерахувати пенсії військовим немає можливості через відсутність коштів. «Я є членом робочої групи при Мінсоцполітики, яка створена за дорученням прем'єр-міністра і займається пенсійними питаннями, до яких відноситься і пенсія для військових. Так ось, ніхто ніякої новий закон або постанову, не обговорював, всі під грифом секретності. Причому ще придумали, що закон потрібно обговорювати з РНБО. Це - повна нісенітниця. Ніякої новий закон взагалі не потрібно розробляти. Просто людям морочать голову. Немає грошей, щоб перерахувати їм пенсії за чинним законом. Для цього необхідно більше 40 мільярдів гривень. Дефіцит Пенсійного фонду - понад 139 мільярдів гривень. Проте було обіцяно підняти військовим пенсії - ось і підвищили, на копійки », - розповів експерт.

На його думку, те, що зараз відбувається - ще один зразок ручного управління економікою, зокрема, соціальним захистом, чого в цивілізованій державі бути не повинно. Експерт переконаний: написати новий закон хочуть тільки з однієї причини - оптимізувати витрати. «Новий закон потрібен тільки для оптимізації витрат. Щоб це зробити, просто-напросто випишуть нову формулу розрахунку, нові коефіцієнти. Поки вирішили дати по тисячі гривень всім, а потім будуть вирішувати, як же навести порядок і відновити справедливість », - сказав Ткач. З іншого боку, вирішити проблему військових пенсіонерів «простіше простого». Є закон - звертаєшся до суду, і всі виплати повинні бути переглянуті. Але не тут-то було. За рішенням Кабміну від 2008 року, соцвиплати для цієї категорії громадян переглядаються за умов, визначених Кабінетом міністрів. Але вже десять років таких «умов» не існує. Тому якщо навіть Феміда буде на вашому боці, Пенсійний фонд перераховувати пенсію не буде, аргументуючи це тим, що немає відповідного рішення Кабінету міністрів. Коло замкнулося. Проблема того, що пенсія військовослужбовця зрівнялася з пенсією цивільної людини, накопичувалася в Україні роками. Але військова служба - особлива державна служба, і людям, які ризикують своїм життям заради свободи і суверенітету Батьківщини, державою повинні бути забезпечені привілеї, в тому числі і в пенсійному забезпеченні. Можливо, уряд в новому законі все розставить на свої місця. Ось тільки коли він з'явиться, важко сказати. Все може вийде, як з пенсійною реформою, коли адекватне підвищення пенсій не торкнулося 1,5 мільйона українців, яким доплатили копійки. І все тому, що в той час, коли вони йшли на заслужений відпочинок, їх зарплата була мізерною. Причому в цьому випадку не грає ролі трудовий стаж, хоча він може бути далеко за 35 років. Тепер уряд заявив, що займеться розробкою механізму, який дозволить зробити роль стажу вище заробітної плати при нарахуванні пенсій. Але ось тільки в Кабміні не повідомили, коли цього очікувати ...

Нана Чорна