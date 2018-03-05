Коли акції Apple або Tesla стануть доступні українцям

За рішенням Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку акції іноземних компаній стали доступні для будь-якого українця. Але експерти вважають, що купити цінні папери Apple або Tesla можна буде тільки теоретично. Всьому виною - жорсткий контроль руху капіталу, який діє в нашій країні з лихих 90-х.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла дуже важливе рішення - скасувала обмеження обсягу іноземних цінних паперів, допущених до обігу на фондовому ринку. Іншими словами, тепер акції, розміщені на закордонних біржах, стануть доступні не тільки для великих інвесторів, але і для будь-якого громадянина України. Згідно з рішенням Нацкомісії, про який йде мова, українці, по ідеї, не тільки зможуть купувати акції, наприклад, Apple або Tesla, але і вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати і передавати у спадок. Крім того, Нацкомісія спростила ряд бюрократичних перепон при купівлі іноземних акцій. «В результаті, спростилася процедура входу цінних паперів на ринок. Тепер все, що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу НКЦПФР на допуск цінних паперів іноземної компанії, - заповнити стандартну форму заяви. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок здійснює Національний депозитарій. Кількість цінних паперів у зверненні для їх власників поки не обмежується », - заявив голова правління НДУ Міндаугас Бакас.

Відтепер будь-яку кількість цінних паперів певного випуску, який отримав допуск на ринок, може заводитися в країну. Обіг акцій не обов'язково має відбуватися на біржі. Це дає більше свободи покупцям і продавцям, які можуть домовлятися про купівлю-продаж між собою. Крім того, істотно спрощено процедуру допуску цінних паперів - дозвіл на це може бути надано не тільки за заявою емітента (організації або фізичної особи, які випускають цінні папери для розвитку і фінансування своєї діяльності), а й за зверненням НДУ. За словами керуючого директора інвестиційної групи "Універ" Олексія Сухорукова, Україна - країна з ізольованою фінансовою системою. «Для того, щоб з вільного світу цінні папери могли пройти через« колючий дріт »навколо України, потрібні були зміни в положення Нацкомісії», - розповів він.

Сухоруков зазначив, що до 2012 року рух паперів і коштів було в Україні поза законом. Потім рух дозволили, але з драконівськими умовами. «Нове положення від 6 лютого розширило і спростило можливість вводити з вільного світу в наш« концтабір »цінні папери. Продавати як на біржі, так і поза нею акції виключно за гривню. Але можливість купити акції іноземних компаній з'явилася набагато раніше. Це - рішення Нацбанку про переміщення капіталу », - говорить він. Ці два рішення - НБУ і Нацкомісії - взаємодоповнюючі. Яким скористатися в справі покупки іноземних акцій - справа вибору. Кожен вирішує сам, виходячи зі своїх переваг і можливостей, плюс, необхідно враховувати фінансові обмеження з боку регулятора.

Купівля акцій по-українськи

Перший спосіб - ліцензія НБУ. За словами Сухорукова, з липня 2017 року хтось завгодно, отримавши електронну ліцензію Нацбанку, може придбати цінні папери іноземних компаній, пускати їх в оборот, в тому числі на покупку акцій. Правда, справа ця - витратна. Але про все по порядку. У минулому році Національний банк ввів видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі. Фізичні особи, крім підприємців, через уповноважені банки можуть протягом одного календарного року перерахувати за кордон до 50 тисяч доларів. Е-декларація дозволяє пересічним громадянам виводити за кордон гроші в трьох випадках - для інвестицій за кордон, для розміщення коштів на власних рахунках за межами України, для виконання зобов'язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.

Щоб отримати ліцензію, достатньо звернутися в будь-який український банк, в якому у вас відкритий рахунок, і одночасно підтвердити походження грошей на ньому. Якщо зі звітністю в податковій у вас все нормально, то потрібно буде тільки вказати цільове використання коштів за кордоном - надати контракт на покупку будинку за кордоном, або підтвердження інституції, готової прийняти вашу інвестицію. Причому саме на банки покладено відповідальність за перевірку всіх поданих громадянином документів. Мабуть, тому фінустанови зробили цю процедуру платній (часом її вартість сягає кількох тисяч гривень).

Другий спосіб став доступний українцям недавно - з лютого для покупки акцій можна скористатися і рішенням Нацкомісії. За словами Сухорукова, процес являє собою ту ж процедуру, що транзакції з безготівковими платежами, ось тільки пересічному українцю доведеться вкласти в цю справу чимало коштів.

«В Україні купити акції можна тільки через Національний депозитарій. І задоволення це, на відміну від багатьох західних країн, не безкоштовне, оскільки у нашого депозитарію виникають внутрішні витрати. Так як це не масові операції, на них потрібно виділяти людські ресурси, підтримувати відповідну технічну інфраструктуру, і все це потім компенсує власник акцій. У США, якщо ви є власником великого пакета і у вас є рахунок в депозитарії, будуть якісь витрати. Але якщо ви працюєте через брокера і ваш пакет невеликий, то плату з інвестора за зберігання не беруть, брокери заробляють на комісіях і потоках грошових коштів », - зазначив експерт. Крім того, якщо ви захочете куплені в іноземного брокера цінні папери завести в Україну, сам процес переведення акцій теж не буде безкоштовним - мінімум, 30 євро за транзакцію, плюс платежі за зарахування цінних паперів на ваш рахунок.

«Умови для приватної особи - власника акцій - в Україні набагато гірша, ніж в західних країнах. Тому це і не вигідно пересічному українцю. Гіпотетично це можливо, але економічний сенс вимагає підрахунків. Якщо ви хочете не продавати, а виключно зберігати акції, - то будете в збитку », - пояснив Сухоруков. Іншими словами, фізособі придбання цінних паперів, наприклад, на Нью-Йоркській біржі - не вигідна справа. Як же обстоя справи з можливостями завести акції в Україні у професійних гравців вітчизняного фінансового ринку?

Фінансовий концтабір

Головна проблема запуску рішення Нацкомісії з виведення на фондовий ринок України акцій іноземних компаній для вітчизняних професійних гравців - регулювання даної сфери. Незважаючи на те, що будь-яка влада заявляє про зниження контролю руху капіталу, нічого десятиліттями не змінюється. Основний стримуючий фактор - складності виведення фінансів. «Нацбанк діє в рамках декрету Кабміну про валютне регулювання від 1993 року, тоді країна перебувала на зовсім іншій стадії розвитку. Декрет досі створює умови для того, щоб наша фінансова система залишалася закритою. За замовчуванням, ніякі руху по перетинанню кордону грошей або цінних паперів не дозволені », - розповів Сухоруков та додав, що ті мізерні послаблення, які були зроблені, залишають Україну закритою для решти фінансового світу країною.

«Така державна політика», - підкреслив Сухоруков.

Його думку поділяє інвестиційний банкір інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса: «Нацкомісія дала можливість придбати акції іноземних компаній. Раніше це могли робити тільки українські емітенти, які, наприклад, випустили акції в Лондоні, а потім перевели їх в Україну. Але процес був дуже складним. Комісія зараз його спростила. Але поки ця можливість виключно теоретична. Необхідне рішення Нацбанку про валютне обмеження, оскільки до цих пір існує обмеження на виведення капіталу ».

Наприклад, за його словами, компанія Dragon Capital повинна спочатку вивести капітал, щоб придбати акції, і тільки потім завести їх в Україну. Тобто, потрібен провайдер акцій, інакше вони в країні не з'являться. «Для цього Нацбанк повинен спростити процедури руху капіталу для провайдерів, щоб процес був забезпечений без проблем. Але коли це станеться, поки невідомо. Десятиліттями діють обмеження. Заяв з цього приводу НБУ ще не робив. У нас дуже закрита економіка в плані руху капіталу. Всі говорять про лібералізацію, робляться якісь рухи, але технічно, з огляду на хитке становище справ всередині країни, можливості руху капіталу закриті », - говорить експерт.

Фурса відзначає, що придбання акцій за кордоном НБУ може розглядати як виведення капіталу, тому може і не погодиться з рішенням Нацкомісії, хоча воно - дуже важливе і позитивне. У свою чергу, глава Ради НБУ Богдан Данилишин стримано ставиться до гіпотетичної можливості пересічних українців торгувати на вітчизняних біржових майданчиках акціями Apple або General Electric. Чому? Є кілька нюансів. «Наприклад, оплата за послуги зберігання цінних паперів в нашій країні досить висока, що може в значній мірі нівелювати доходи від вдалих спекуляцій зарубіжними цінними паперами на українському фондовому ринку. До речі, іноземні брокери часто надають послуги зі зберігання цінних паперів безкоштовно », - зазначає Данилишин.

Разом з тим, він переконаний, що рішення Нацкомісії - крок вперед, так як введення більш простої процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів на український фондовий ринок створює передумови для того, щоб їх купували вітчизняні гравці. До того ж, тепер з'являється можливість, щоб іноземні цінні папери зверталися в Україні не тільки на біржі, а й поза нею. При цьому він підкреслює, що, швидше за все, українці в плані покупки акцій можуть, скоріше, скористатися рішенням Нацбанку про введення електронної ліцензії, ніж рішенням Нацкомісії. Як би там не було, в який спосіб купувати акції GeneralElectric або McDonald's - особистий вибір кожного. Тим більше, що, коли ці цінні папери можуть з'явитися на вітчизняному ринку - велике питання. Фізособам заводити їх в Україні поки невигідно, а великі гравці все ще скуті контролем руху капіталу. Змінити такий стан речей - можна. Справа - за Нацбанком.