Полторак, Муженко та Ценов допомагали Матюшиній відкликати військовослужбовця з депутатів Коцюбинської селищної ради

Юрист Роман Шестопалов передав журналістам переписку зі скандальною Коцюбинською селищною головою Ольгою Матюшиною через Facebook-месенджер.

Інформація з оприлюдненої переписки просто вражаюча – підготовка фіктивних актів виконаних робіт, зв’язки з комунальною мафією, використання адмінресурсу, обговорення політичного керівництва та розкрадання бюджетних коштів. Дана публікація розкриває маніпуляцію чорної піарщиці Ірини Федорів у журналістських колах по відношенню до ситуації в Коцюбинському. Ось вони – справжня Федорів та реальна Матюшина.

1 березня 2018 року відбулося скандальне засідання Коцюбинської територіально-виборчої комісії, на якому було прийнято незаконне рішення про відкликання депутата Коцюбинської селищної ради Віктора Анісімова, більшість виборців якого є військовослужбовцями місцевої військової частина.

Коли на захист свого депутата на засідання комісії прийшли виборці Віктора Анісімова з військової частини, Ольга Матюшина повідомила у переписці Романа Шестопалова про те, що «как только отголосуют и военные не уйдут, будем набирать Муженко и Полторака».

До речі, після кількох дзвінків Матюшиної, з Генштабу була дана команда закрити військову частину і не допустити участі виборців у засіданні ТВК. Тобто, Матюшина у часи війни намагалася використати Міністра оборони України, генерала армії України Полторака Степана Тимофійовича та генерала армії Муженка Віктора Миколайовича для тиску на військовослужбовців, які є виборцями Віктора Анісімова. Крім цього, Матюшина повідомила юриста, що у тиску на Віктора Анісімова їй допомагає Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов.

Причиною для відкликання Віктора Анісімова став лист Коцюбинського селищного голови до ТВК, у якому Ольга Матюшина повідомляє про те, що Віктор Анісімов не відвідував понад 50% сесійних засідань селищної ради. У разі, якщо оригінал такого документу існує, він є підробленим Ольгою Матюшиною, адже Анісімов взяв участь у понад 95% сесійних засідань. Нагадаємо, що поліція вже відкрила декілька кримінальних проваджень на Ольгу Матюшину за статтею «підробка документів».

Головувала на засіданні ТВК Людмила Демченко, на яку поліція відкрила кримінальне провадження за підробку бюлетенів під час останніх виборів депутатів селищної ради. На даному засіданні ТВК пані Демченко повинна була лише розглянути результати перевірки підписів виборців Віктора Анісімова, втім вона незаконно поставила питання про відкликання Анісімова. Діяла Демченко під крики «Ганьба!» жителів Коцюбинського.

Член ТВК Олександр Короленко під час засідання заявив, що голова ТВК Людмила Демченко фальсифікує голосування ТВК і незаконно відкликає депутата Анісімова. Це був викривальний виступ злочинної групи Матюшиної-Демченко, і тому Матюшина дала вказівки Роману Шестопалову перешкоджати члену ТВК Олександру Короленку у здійсненні ним своїх прямих обов’язків: «Глуши Короленко как угодно». Також Ольга Матюшина переконувала Романа Шестопалова затіяти під час засідання ТВК «кипиш, чтобы всех удалили».

У наступній публікації ми розкажемо, як Матюшина заднім числом підробила закупила будматеріали на дах будинку культури, по яких схемах вона вимиває кошти з УЖКГ «Біличі», якими словами називає і в чому вона звинувачує партійне керівництво та кого вона замовила «прибрати» зі своєї кримінальної дороги. Окрім цього, Матюшина повідала шокуючі подробиці про зв’язки з ФСБ та роль одіозної чорної піарщиці Ірини Федорів у розколі громади Коцюбинського. Слідкуйте за новими публікаціями вже найближчим часом.