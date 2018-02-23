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Точка 4G для України

Роумінг в небі і море: як не втратити кругленьку суму. Мобільний інтернет з кожним роком вдосконалюється, від чого стає все популярнішим і популярнішим. Це вже не просто примха мандрівників, а необхідність як в повітрі - на борту авіалайнера, так і в океані - в каюті корабля. От тільки невдача - один необережний підключення, і ви недорахуєтеся кругленької суми. Так сталося з одеситом Олександром Довгопол, який, перебуваючи на борту літака авіакомпанії Qatar airways, несподівано відкрив для себе нову послугу мобільних операторів (в його випадку - «Київстару») - роумінг в польоті. Чоловік не вимкнув телефон, на якому була підключена стандартна послуга роумінгу, і в небі його мобільний пристрій підступно наобновляло додатків на суму в майже 4 тисячі гривень за кілька хвилин. У «Київстарі», контрактним клієнтом якого Довгопол є більше 10 років, заявили, що «кошти були списані коректно». Надихнувшись цією історією, УНІАН вирішив розібратися, що ж таке «роумінг в літаку», як давно з'явилася ця послуга і як не повторити гіркий досвід одесита. Мобільний зв'язок на борту. Стільниковий зв'язок в її повноцінному розумінні з'явилася в 1981 році. Через десятиліття заговорили і про можливість нею скористатися на борту літака або корабля. Першою, на початку 90-х, технологію доступу до мобільного зв'язку через супутник стала впроваджувати американська компанія Boeing. Але після низки досліджень Федеральна комісія із зв'язку США заборонила стільниковий зв'язок в літаках, так як це, згідно з її висновками, могло негативно відбитися на бортовому обладнанні. Вирішити проблему допомогло розширення з 2005 року функціональності мобільних телефонів - вони отримали можливість працювати з відключеною радіозв'язком, в так званому режимі «В польоті». Крім того, до цього часу компанія AirCell розробила технологію, яка дозволяла здійснювати телефонні дзвінки безпосередньо з салону авіалайнера, не порушуючи роботу бортової системи управління. Для цього літак оснащується мініатюрної базовою станцією, до якої підключаються телефони пасажирів судна, а сама ця станція з'єднується з «земними» телефонними мережами по супутнику - за допомогою винесених за борт літака антен. Така технологія бортової системи мобільного зв'язку була апробована компанією Airbus. Устаткування схвалив Європейське агентство з авіаційної безпеки (European Aviation Safety Agency) і з кінця 2007 року воно потихеньку стало впроваджуватися авіакомпаніями. Першим авіаперевізником в світі, який надав можливість використовувати мобільний зв'язок на борту, стала французька Air France, потім її приклад наслідували дубайська авіакомпанія Emirates, британська авіакомпанія BMI, португальська TAP Air, азіатська AirAsia і німецька Lufthansa. На початку 2008 року Євросоюз, під натиском авіаперевізників, дозволив пасажирам лайнерів, що переміщається в європейському повітряному просторі, розмовляти по мобільних телефонах. Авіакомпанії, після отримання відповідної ліцензії, почали пропонувати спеціальні мобільні сервіси. Правда, бортові станції включалися тільки тоді, коли літак набирав висоту понад 3 тисяч метрів. Тому при зльоті та посадці мобільник все-таки рекомендувалося відключати. Але в 2014 році і це обмеження EASA без шуму і пилу було знято, оскільки літаки стали оснащуватися більш захищеною від перешкод технікою. Наявність такого обладнання повинні гарантувати авіакомпанії. Тому авіаперевізники можуть дозволяти пасажирам користуватися мобільними телефонами і планшетними комп'ютерами з мобільним інтернетом протягом усього польоту на свій розсуд. Першою на «повний» мобільний режим перейшла Lufthansa. І зараз за цим принципом працює більшість авіакомпаній світу, найбільші з яких - KLM, Air France, British Airways, Air Arabia. Всі вони забезпечують зв'язок на своїх бортах через геостаціонарні супутники на орбіті. Саме тому мобільний зв'язок в літаку залишається дорогим задоволенням для пасажирів, а послуги оплачуються за ціною вище звичайних розцінок міжнародного роумінгу. Як цими технологічними новинками скористатися українцеві? За роз'ясненнями УНІАН звернувся до вітчизняних мобільних операторів. «Київстар» В компанії «Київстар» на запит УНІАН відповіли, що послуга «роумінг в літаку» (як і на кораблях) працює за тими ж правилами, що і міжнародний роумінг. Якщо пакет послуг конкретного абонента дозволяє підключення роумінгу, то реєстрація в мережі відбувається автоматично. Наявність обладнання для забезпечення мобільного зв'язку в літаку або на кораблі залежить від оператора-партнера або провайдера, який займається його установкою. А інформацію про наявність мобільного зв'язку на борту літака необхідно уточнювати у авіакомпанії. Послуга «роумінг в літаку» надається за загальними правилами. Абоненти контрактної форми обслуговування здійснюють пост-оплату за використання сервісу. Абоненти на умовах передоплати користуються послугою, якщо сума на рахунку дозволяє покрити витрати на зв'язок. «Висока вартість послуг пов'язана з використанням складних технологічних рішень, які необхідні для забезпечення безпеки під час польоту. До того ж, підключення здійснюється до мережі закордонного оператора, який надає такі послуги. Всі абоненти «Київстару» перед тим, як почати користуватися міжнародним роумінгом, отримують SMS-повідомлення з інформацією про умови надання послуги і тарифи. Якщо вони не планують використовувати мобільний інтернет, то можуть вимкнути передачу даних в налаштуваннях телефону », - відзначили в« Київстарі ». На запитання УНІАН, які «мобільні» партнери компанії здійснюють зв'язок в літаках і на кораблях, «Київстар» не відповів. Немає такої інформації і на сайті компанії. Зате вказані оператори в морських круїзах: Норвегія - Maritime Communications Partner, Італія - ​​Telecom Italia Maritime Services, Ісландія - Siminn On-Waves mobile service, Бермуди - AT & T Maritime services. «Vodafone Україна» У компанії «Vodafone Україна» повідомили, що мережа покриття і організація роботи систем щодо забезпечення мобільного зв'язку на борту літака будуються за принципом окремої території, що передбачає надання цієї послуги окремим провайдером. Адже на борту міжнародних рейсів можуть перебувати абоненти десятків різних мобільних операторів. «Системи, які існують сьогодні і застосовуються для забезпечення зв'язку в повітрі (найбільш поширені - Aeromobile і OnAir), хоча і використовують в якості технологій локального доступу мобільні технології - 2G, 3G, Wi-Fi, але зв'язок із землею забезпечують за допомогою досить дорогий супутникового зв'язку. Крім іншого, при кількості пасажирів на борту від 50 і більше осіб, можлива потужна навантаження на устаткування. », - відзначили в прес-службі компанії. Читайте також Точка 4G для України В «Vodafone Україна» також підкреслили, що зв'язок на борту літака - це просто ще одна сота в загальній мережі оператора, при цьому передача даних з літака на землю і назад відбувається по супутниковому каналу. Наземне покриття не в змозі забезпечити впевнений прийом або прийом сигналу в принципі на висоті польоту. У компанії відзначили, що мобільний зв'язок і інтернет на борту літака - дороге задоволення у більшості авіаліній. тарифи