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У Єврокомісії підтвердили закриття проекту з фінансування модернізації прикордонних пунктів на заході України .

Проект припинено через затримку у виконанні, констатує речник Євросоюзу. У Європейській комісії підтвердили закриття проекту з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів на заході України через затримку у виконанні. Як повідомила у Брюсселі речник Євросоюзу Майя Косьянчич, загальна сума фінансування становила 29,2 млн євро, а головним бенефіціаром виступала Державна фіскальна служба України. «Однак з огляду на затримки, пов'язані з виконанням, після нашої оцінки та з урахуванням внесків відповідних держав-членів, ми дійшли висновку, що проект не міг бути завершений вчасно. Шість проектів зараз перебувають у стадії закриття, а невикористані кошти відшкодовуються», - констатувала вона. За словами Косьянчич, Європейський Союз «рішуче підтримує комплексну програму реформ в Україні, спрямовану на стабілізацію економіки та підвищення рівня життя своїх громадян». «З 2014 року ЄС пообіцяв виділити на процес реформ 12,8 млрд євро, вже виділено більше 10 млрд євро. Для сприяння співпраці між Україною та сусідніми країнами ЄС було прийнято чотири програми транскордонного співробітництва. У рамках цих програм ЄС фінансував інфраструктурні проекти, включаючи проекти пунктів пропуску через кордон, основними бенефіціарами яких були українські органи влади», - деталізувала речник Євросоюзу. Як сказала Косьянчич, цими програмами керують країни Євросоюзу за рахунок фінансування Євросоюзом. Як повідомляв УНІАН з посиланням на Reuters, Євросоюз закриває проект з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів, розміщених на заході України. "Програма була покликана допомогти інтегрувати економіку України із сусідніми країнами ЄС шляхом побудови або модернізації прикордонних пунктів на пропускних пунктах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. За даними ЄС, проекти були спрямовані на зменшення часу, необхідного для перетину кордону, та покращення митних процедур", - йшлося в повідомленні агентства. Проект з оновлення шести українських пропускних пунктів на східному рубежі Євросоюзу був започаткований у 2014 році. Відповідно до внутрішнього листування в уряді України та листування між Єврокомісією та Україною, наданого джерелом з урядової установи України, реалізація програми зазнала невдачі після ряду затримок, прорахунків і перевитрат за участі місцевих посадовців та підрядників. 21 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Європейським Союзом модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. «Це дуже негативний сигнал... Тому що коли ми говоримо про припинення співпраці з нашими партнерами через власну неспроможність, ми просто самі себе дискредитуємо. Були проблеми, вони пов'язані з ДФС (Державна фіскальна служба). Будемо шукати вихід з цієї ситуації», - сказав міністр.