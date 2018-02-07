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В Україні стартує набір до нового підрозділу Нацполіції по боротьбі з організованою злочинністю.

Новий підрозділ називатиметься Департамент стратегічних розробок та аналізу. Голова Національної поліції Сергій Князєв підписав наказ про початок набору до нового підрозділу відомства по боротьбі з організованою злочинністю, функцію якого до ліквідації у 2015 році виконувало УБОЗ. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції з посиланням на слова очільника відомства під час робочої наради за його участю з представниками Консультативної місії ЄС, яка відбулася вчора, 6 лютого. "Під час наради Голова Нацполіції підписав відповідні накази щодо проходження атестації поліцейських, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. Відтак створюються атестаційні комісії, визначаються вимоги для керівника та співробітників нового підрозділу. Подати свої кандидатури на посади до цієї служби можуть всі охочі поліцейські", - йдеться у повідомленні. Згідно з інформацією, новий підрозділ по боротьбі з організованими групами та організаціями називатиметься "Департамент стратегічних розробок та аналізу". Участь у нараді взяли також перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, заступник голови Нацполіції України - начальник Департаменту кадрового забезпечення Ігор Клименко та голова Консультативної місії Євросоюзу Кястутіс Ланчінскас. Князєв підкреслив, що департамент займатиметься протидією суспільно небезпечним організованим групам та злочинним організаціям, зокрема, кримінальним авторитетам, які мають вплив на суспільно важливі сфери життя. За словами Князєва, формування підрозділу стане "дієвим механізмом протидії організованій злочинності". Водночас перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що на рахунку Нацполіції - майже 80% виявлених ОЗУ серед усіх правоохоронних органів. «Близько 77% виявлених правоохоронцями організованих злочинних груп та організацій у минулому році – на рахунку співробітників Нацполіції. Ми маємо посилити роботу за цим напрямом», – підкреслив перший заступник голови НП. Разом з тим, голова Консультативної місії Європейського Союзу Кястутіс Ланчінскас заявив, що європейські партнери допомагатимуть у реалізації створення такого підрозділу. «Ми готові працювати з іншими партнерами, координувати наші дії, аби якомога швидше розробити цей підрозділ. Чим більше людей подадуть свої анкети для участі у конкурсі, тим якісніше буде відбір», – заявив Кястутіс Ланчінскас. Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2015 року, ВР ухвалила закон щодо реформування органів внутрішніх справ, який передбачав, зокрема, ліквідацію підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю - УБОЗ. Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе заявляла, що передбачається також ліквідація спеціальних спецпідрозділів і створення на їхній основі універсального спецназу. Також 12 лютого 2015 року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняв, що справжнім фахівцям з ліквідованих підрозділів МВС переживати не потрібно – вони будуть переведені до інших підрозділів. «Ліквідовані УБОЗ, транспортна міліція, ветеринарна міліція, купа непотрібних надбудов», - підкреслив Аваков. Водночас, за його словами, «справжнім оперативникам і спецам, які реально борються з бандитизмом – переживати нема за що – вони будуть затребувані і переведені до складу карного розшуку. Справжніх фахівців будемо берегти».