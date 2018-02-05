Замміністра АПК Андрій Дикун пограбував державу на 36 мільйонів розчерком пера.

Заступник міністра агрополітики Андрій Дикун створив організовану злочинну групу, підписав погодження на використання 1800 га державних земель, пограбувавши державу на 36 мільйонів гривень. Ці землі протягом кількох років незаконно обробляються рейдерами, держава не отримує ні копійки, Держгеокадастр насміхається, а Черкаський обласний прокурор вдає, що не бачить у цьому порушень законів.

Ягубець – невелике село Христинівського району на Черкащині, де мешкає трохи більше тисячі людей. Головна родзинка Ягубця – це річка Удич і типові українські краєвиди. Головне багатство – земля. Але будинки тут здебільшого скромні: селяни живуть з підсобного господарства, а в місцевому аграрному підприємстві робочі місця знайшлося для одиниць.

Село віддалене від великих міст: до обласного центру – 220 кілометрів, а до Києва – майже 250. Життя у Ягубці здається скромним, тихим і розміреним. Але це лише здається: у 2014 році екс-заступник міністра АПК Андрій Дикун провернув у Ягубці земельну махінацію і за один сезон вкрав у держави 36 млн грн. Разом з правознавцями ми з’ясовували, як це сталося, і чи дійдуть справи до судів.

Що відомо про Андрія Дикуна? По-перше, він директор приватного підприємства «Дикун», яке займається агроконсалтингом. Головний бізнес-офіс знаходиться в Умані на Черкащині. По-друге, хвилею революції у 2014 році Дикуна занесло на посаду заступника аграрного міністра. Міністерство тоді очолював свободівець Ігор Швайка.

Як ми пам’ятаємо, тоді практично всі чиновники були «тимчасовими» і вони самі це розуміли. Зокрема, Дикун у кріслі замміністра просидів рівно 9 місяців. Однак за цей короткий період чиновник встиг створити організовану злочинну групу, яка в результаті земельних махінацій зуміла пограбувати державу на десятки мільйонів гривень.

На той час у селі Ягубець на Черкащині існувало державне аграрне підприємство «Ягубець». Його директором був Михайло Колісник, а головним бухгалтером – Павліна Мальована. Саме з їх допомогою Андрій Дикун зміг організувати земельну схему – фактично вивести 1800 гектарів сільськогосподарських земель з державного підпорядкування і передати в приховану оренду. Як це сталося, пояснює правозахисник Андрій Баганець: «У жовтні 2014 року державне підприємство «Ягубець» направило в міністерство АПК листа про те, що підприємство нібито перебуває у важкому економічному стані, а тому посівна кампанія – під загрозою. І одразу пропонує вирішення – просить міністерство надати дозвіл на підписання договору про спільний обробіток землі між ДП і приватним ТОВ «Терра-2014», яке, до речі, зареєстроване у Вінниці. За підписом Дикуна Міністерство дало відповідь, що не заперечує. Вслід за цим листом Дикуну на погодження приходить вже сама угода про спільний обробіток землі. Буквально за кілька днів Андрій Дикун особисто і одноосібно також погоджує цей договір і державна земля безоплатно опиняється у користуванні приватної компанії».

У розпорядженні журналістів є документ, де за підписом Дикуна чітко вказано: «Мінагрополітики України розглянуто поданий на погодження договір про спільний обробіток земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 1834,0411 га, що належить на праві постійного користування ДП «Сільськогосподарське підприємство «Ягубець», укладене між ДП «Сільськогосподарське підприємство «Ягубець» та ТОВ «Терра-2014» терміном дії до грудня 2019 року і не заперечує щодо укладання цього договору».

«Проблема в тому, що заступник міністра не мав права підписувати такий документ, бо дане питання навіть не перебуває у компетенції міністерства АПК. Угоди про спільний обробіток землі повинні погоджуватися через Кабінет Міністрів України. Порядок такого погодження визначається Постановою КМУ №296 від 11 квітня 2012 року. Тобто маємо справу з шахрайством, перевищенням службових повноважень з метою отримання вигоди в особливо великих розмірах», – пояснює юрист.

Постанова КМУ №296 була прийнята для того, щоб попередити відчуження державного майна та земель. Згідно з документом, Державне підприємство «Ягубець» справді могло подати звернення до Міністерства АПК з проханням про спільний обробіток землі з приватною компанією. Однак до цієї заяви мав бути доданий цілий пакет документів: статути компаній; дані про економічний стан за останні 3 роки, інформація про кількість робочих місць тощо.

І вже на основі цих документів Міністерство АПК повинне було підготувати звернення щодо погодження угоди про спільний обробіток землі до Кабінету Міністрів України. Більше того, звернення мало б отримати погодження в інших державних органах.

«Орган управління готує протягом місяця з дня надходження від суб’єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін’юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України. Зазначений проект повинен, зокрема, містити істотні умови договору, укладення якого пропонується погодити, щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору – розмір часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів, – йдеться в Постанові КМУ №296 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/296-2012-%D0%BF

У Кабінеті Міністрів підтвердили – рішення щодо погодження укладання договору про спільну діяльність між ДП СГП «Ягубець» та ТОВ «Терра-2014» не приймалося.

Очевидно, що Андрій Дикун у 2014 році перевищив свої службові повноваження: проігнорував Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Міністерство фінансів, Фонд держмайна і одним своїм підписом передав 1800 гектарів державних земель в приватне користування. Більше того, у 2015 році ДП «Ягубець» і ТОВ «Терра» заробили на державних землях більше 36-ти мільйонів гривень. Ці гроші мали б потрапити у державний бюджет, але їх привласнили члени організованої злочинною групи на чолі із екс-заступником міністра АПК.

Прихована оренда землі державного підприємства, яку Андрій Дикун організував у Ягубці – махінація для України не нова. У своєму блозі на сайті «Обозреватель» підзаголовком «Аграрна схемотехніка: 9 способів дати злодіям по руках», грузинський політик Гіоргій Вашадзе розповідає про цей та інші види земельних афер https://www.obozrevatel.com/blogs/41627-agrarnaya-shemotehnika-9-sposobov-dat-voram-po-rukam.htm

Два роки тому тодішній міністр АПК Павленко заявляв, що Міністерство аграрної політики перекрило одну з найпоширеніших корупційних схем, за якою сотні гектарів земель було виведено з-під контролю держави та незаконно передано у приватні руки.

Повідомлялося, що в рамках роботи служби фінансового моніторингу міністерства раніше підписані договори про спільний обробіток землі переглядаються. Одним з головних завдань – розірвати всі аналогічні документи, що мають ознаки фіктивності або корупції.

«Вказані договори – законне прикриття для шахраїв, які безкоштовно використовують державні підприємства для розвитку власного бізнесу. Більше того, часто рішенням суддів ще й стають «законними» власниками майна. Наразі підрахувати, скільки через таку схему втрачено активів просто неможливо», – коментував справу міністр.

На жаль, перевірки не дали результату. Принаймні для села Ягубець: спеціальне створене для шахрайської схеми ТОВ «Терра-2014» продовжує безкоштовно користуватися державними землями.

Після вдалої корупційної оборудки Андрій Дикун умив руки. Дикун пішов з Міністерства АПК і висмоктує надприбутки із земель Ягубця.

При цьому, ніхто з керівництва Черкащини не захищає державний інтерес. Ніби-то, схему із землями Ягубця прикриває особисто Черкаський обласний прокурор Сергій Овчаренко. Прокурор області робить все для того, щоб учасники ОЗГ Дикуна уникли кримінальної відповідальності. Це попри неодноразові вказівки повернути украдені землі в Ягубці до державної власності та притягнути до відповідальності злочинців-махінаторів.

Про те, чому Черкаський обласний прокурор Сергій Овчаренко гальмує розлідування резонансної ягубецької справи Дикуна – у наступній публікації.