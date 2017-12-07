Як журналісти-корупціонери фальсифікували рейтинг мерів-інноваторів?

Це історія про порушення стандартів журналістики, жадобу влади колишньою журналісткою та явне розкрадання коштів платників податків США. Це історія про те, як колишня журналістка СТБ Ірина Федорів підставила свою колегу, журналіста “Громадського радіо” Наталію Соколенко.

8 листопада 2017 року видання "Українська правда" оголосило про те, що разом з Міжнародним самітом мерів розпочинає проект "Рейтинг українських мерів-інноваторів".

23 листопада організатори рейтингу мерів повідомили, що “упродовж 2 тижнів професійне журі та пересічні українці пропонували кандидатури мерів, які працюють над змінами та впроваджують інновації в своїх містах. У результаті надійшло 400 заявок, з яких професійне журі обрало топ-20 мерів”.

Я, Володимир Карплюк, як міський голова Ірпеня, був обраний професійним журі до топ-20 мерів з поміж 400 заявок (використовую формулювання організаторів, дослівно наведене вище).

Я увійшов до топ-20, як мер, який використовує креативні та новаторські рішення для вирішення локальних задач. Моя діяльність та діяльність інших 19-ти учасників топ-20 мерів була проаналізована за 10 критеріями, які відповідають світовим аналогам рейтингу (European Capital of Innovation).

27 листопада, напередодні Міжнародного саміту мерів, організатори оголосили топ-5 мерів-інноваторів, куди не потрапив Ірпінь. Я одразу ж привітав своїх колег – міських голів, які потрапили до топ-п’ятірки та пообіцяв, що моя команда перейме їхній інноваційний досвід.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила: “Не менш важливими є питання доброчесності та репутації мерів серед мешканців. Тому при формуванні п'ятірки фіналістів журі ретельно вивчало діяльність кожного міського очільника саме за цими критеріями".

Тут у мене одна з найкращих ситуацій з поміж міських голів в Україні. Згідно дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», яке було проведено у листопаді 2017 року, якщо б вибори міського голови Ірпеня відбулися цієї неділі, то за мене проголосували б 77,5% виборців, які підуть на вибори та визначилися зі своїм вибором. При цьому, жоден з моїх опонентів не набирає більше 3,5%. Якби відбулися вибори до Ірпінської міської ради, то 53% опитаних віддали б свої голоси за очолювану мною партію “Нові Обличчя”. При цьому, жодна з усіх інших партій не набирає до міськради більше 8%. У разі, якщо б по мажоритарному виборчому округу з центром в Ірпені відбулися б вибори до Верховної ради України, я отримав би найбільшу кількість голосів з числа тих, хто підуть на вибори та визначилися зі своїм вибором – 63,4%. Жоден з інших кандидатів до парламенту по даному округу не отримав би більше 9%. При цьому, 65,4% респондентів протягом останніх років відчули позитивні зміни щодо комфортності проживання. Разом з тим, 67,3% опитаних пов’язують ці позитивні зміни саме зі мною.

Мене двічі обрали мером Ірпеня – на позачергових у 2014 і на чергових у 2015 роках. Для мене це вище будь-якого рейтингу. Тому я спокійно поставився до того, що увійшов до топ-20, але не увійшов до топ-п’ятірки.

Втім, змушений розповісти широкій громадськості, яким чином скандальна та одіозна колишня журналістка Ірина Федорів тиснула на членів журі та організаторів рейтингу. Такі речі не можна замовчувати, адже це призведе до більш потужного рецидиву цієї ракової пухлини, яка називається псевдожурналістика, чорний піар та жадоба влади.

Дії Ірини Федорів були спрямовані на маніпуляцію свідомістю членів журі, формування мого негативного іміджу та недопущення перемоги мера Ірпеня в рейтинг топ-5.

Для досягнення своєї маніпулятивної мети Ірина Федорів використала в прямому та переносному смислах журналістку “Громадського радіо” Наталію Соколенко, свою колишню колеги по роботі на каналі СТБ.

Напередодні рейтингу, 27 листопада о 09:20 ранку на сайті “Громадського радіо” було опубліковано статтю “Як мери-корупціонери потрапили до рейтингу мерів-інноваторів?” на основі інтерв’ю зі співорганізатором Міжнародного саміту мерів Іриною Озимок. Інтерв’ю проводила журналістка Наталія Соколенко та її колеги.

Завданням даного інтервю було здійснення психологічного тиску на пані Ірину Озимок та формування негативного іміджу Ірпеня і мера міста.

Ініціатором інтервю була саме Ірина Федорів. Ведуча Наталія Соколенко – подруга Ірини Федорів. Під час інтервю було приведено негативну цитату про Ірпінь Народного депутата Ольги Червакової, яка теж є близькою подругою Ірини Федорів. У ефір програми відбулося включення ще однієї подруги Ірини Федорів – екс-журналістки Михайлини Скорик, думку якої намагалися під час програми представити як думку “громади Ірпеня”.

Того ж дня, напередодні саміту, 27 листопада о 14:20 ранку на сайті “Українська Правда” Наталія Соколенко, найбільш ймовірно, що по завданню скандальної Ірини Федорів, опублікувала блог під тією ж самою назвою “Як мери-корупціонери потрапили до рейтингу мерів-інноваторів?”. У своєму блозі Наталія Соколенко чітко та прямо дала меседж організаторам рейтингу – якщо до топ-5 потрапить мер Ірпеня Володимир Карплюк, то Соколенко та Федорів звернуться до USAID (Агентство США з міжнародного розвитку, що витратило на Міжнародний саміт мерів 100 тисяч доларів) з вимогою перевірити, як були використані ці кошти.

Не викликає жодного сумніву той факт, що статті Наталії Соколенко під заголовком “Як мери-корупціонери потрапили до рейтингу мерів-інноваторів?” були спрямовані на дискредитацію мене, як публічного політика, мера Ірпеня та лідера політичної партії. Тільки чому вона це робить за кошти платників податків США, за рахунок ефірного часу “Громадського радіо” (теж фінансується за рахунок грантів) та за рахунок видання “Українська правда” (теж фінансується за рахунок грантів)?

Чому засновники та керівництво “Громадського радіо” дозволяють Наталії Соколенко грубо порушувати журналістські стандарти? Хто дав право Наталії Соколенко називати мене мером-корупціонером, при тому, що немає жодного рішення суду, яким мене було б визнано у вчиненні хоча б одного корупційного правопорушення? Це все одно, що будь-хто назве пані Соколенко журналістом-корупціонером без визнання її вини у судовій площині.

Щиро хочу допомогти пані Наталії Соколенко і звертаюся до USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) та Посольства США в Україні як Ірпінський міський голова та громадянин України з проханням перевірити:

1. Раціональність використання коштів платників податків Сполучених штатів Америки при формуванні маніпулятивного рейтингу мерів міст України.

2. Причетність до тиску на організаторів даного рейтингу з боку скандальної та одіозної громадянки України Ірини Федорів, яка отримувала подяки з рук Генерального прокурора України часів президентства Віктора Януковича.

Окремо звертаюся до головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої з проханням надати мені можливість висловити свою думку щодо фактів, оприлюднених Наталією Соколенко на сайті “Українська правда”.

Також звертаюся до редакції "Громадського радіо" з проханням надати мені можливість висловити свою думку щодо фактів, оприлюднених Наталією Соколенко в ефірі “Громадського радіо”.

Бережіть себе. І не піддавайтеся на маніпуляції.

А коли вирішите написати про Ірпінь – хоч раз завітайте до нашого міста!

Володимир Карплюк

Ірпінський міський голова