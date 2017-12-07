Эволюция рэкета

За последние несколько лет на рынке недвижимости Украины четко выкристаллизовалась новая схема рэкета. – сообщает Обозреватель в своей статье Эволюция рэкета: "вымогателей" из ГО "Борщаговская сич" разоблачили?

В поле зрения журналистов попали псевдоактивисты, которые действуют как ОПГ с целью наживы на застройщиках.

Схема шантажа застройщиков была выстроена профессионально.

Эти ОПГ, как правило, состоят из нескольких десятков человек. Одним из инструментов силового давления (псевдоатошникы, боевики, титушки, провокации, поджоги и т.п.). на застройщиков в ОПГ, по сообщениям правоохранителей, выступала ГО "Борщаговская сич". Бенефициарами, как утверждают наши источники, были местные жители-бизнесмены, просто активные люди, которые фактически организовывали процесс. Также в схеме были задействованы журналист и юрист, которые закрывали вопросы информационного давления. С детальной схемой можно ознакомиться ниже по тексту.

По информации многочисленных СМИ, псевдоактивисты из ОПГ, прикрывавшиеся ГО "Борщаговская сич", действовали как единое целое, имея свой руководящий "костяк" посвященных. Иными словами, тех, кто в доле. Руководили т.н. ОПГ четыре человека.

"Во главе – некий Юрий Ефремов и Александр Синчугов. В роли активистов, отвечающих за информационное давление – Валентина Аксенова и Александр Дядюк. Общественная организация "Борщаговская сич" отвечала за силовое давление на застройщика и была представлена неким Александром Лопатой и Людмилой Котенко", - говорит информированный источник издания.

Напомним, 25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД провели спецоперацию, в рамках которой задержали преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.

По информации правоохранителей на территории г. Киева и Киевской области были задержаны участники этой преступной группы при получении 200 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках расследования, которое открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.