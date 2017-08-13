Что общего у Журавлева с «Правым сектором» и «Свободой»?

В политической жизни Украины, как и в Никополе, все очень сложно и запутано. Патриоты против сепаратистов, и те и другие, против власти, власть в свою очередь за патриотов и против сепаратистов. Но и с патриотами не все так просто, да и с властью очень неоднозначно. В общем, черт ногу сломит.

К этим размышлениям подтолкнул скандал, разразившийся в Никополе вокруг бывшего полковника милиции и бывшего депутата Виталия Журавлева. Как известно, он сотоварищи организовал общественную организацию «Никопольчане» и позиционирует себя, как рьяного оппозиционера. Интересно, что его повально бросились поддерживать активисты из таких радикально патриотических политических организаций как «Свобода» и «Правый сектор».

Любой человек в нашей стране может иметь собственные политические взгляды, поддерживать или не поддерживать ту или иную партию. Таких ребят, как «Правый сектор» можно уважать уже за то, что они четко стоят на своей позиции. Они патриоты, которые защищают целостность Украины.

Но теперь самый интересный вопрос: что может быть общего у такого человека, как Журавлев с патриотами Украины? Для тех, кто не в курсе, поясню… Журавлев уроженец России, и поддерживает тесные связи с исторической родиной. Само по себе это еще ничего не означает, но вот его конкретные действия говорят о многом. Журавлев был депутатом городского совета прошлого созыва. К слову, депутатом он стал от Партии регионов, правда вскоре был изгнан даже из этой структуры. На тот созыв пришлось много непростых политических решений. Во время Майдана Никопольский городской совет проголосовал за обращение к президенту Януковичу с просьбой навести порядок в центре столицы, другими словами – разогнать Майдан. Журавлев в числе других депутатов проголосовал «ЗА», хотя на то время в Партии регионов уже не состоял и голосовал по велению сердца, а не партийного руководства.

Позже, когда началась АТО, городской совет снова принимал политической решение. На этот раз голосовали за признание России агрессором. Журавлев не только не голосовал за это решение, а выступил и сказал, что голосовать не будет.

Голосование за признание России агрессором

Теперь вспомним о друзьях и соратниках Журавлева. Среди них числится казачество КРК под руководством известного сепаратиста Юрия Полоза. Именно этот человек в свое время притащил в Никополь атамана Козицына. Того самого, казачки которого воевали на Донбассе и убивали защитников Украины. Сам Козицын неоднократно светился перед камерами как защитник «русского мира», также его казачки не отличались боеспособностью, зато отличались особой жестокостью по отношению к патриотам Украины.

Голосование за разгон Майдана

К слову, именно Полоз еще лет 15 назад загорелся идей создания Общественного наблюдательного совета над городской властью, только цели были нечистые - залезть в бюджетное корыто и, не вкладывая ни копейки, черпать из него блага. Еще тогда Полоз начал создавать действенную схему. На него завязано уже более сорока общественных организаций. Вероятно, именно поэтому Журавлев требует, чтобы от каждой организации в перезагруженном Общественном наб.совете было по одному представителю от всех общественных организаций. При таком раскладе сепаратистские казацкие организации в Никополе (расположенном в Днепропетровской области, которая соседствует с ДНР) получают абсолютное большинство и диктуют свои условия, как городской власти, так и всему городу. А это уже пахнет сдачей города сепаратистам - не сегодня, так завтра.

У здравомыслящих горожан возникает резонный вопрос: как же так получилось, что в Никополе «Правый сектор» и «Свобода» поддерживают Журавлева? Те самые патриоты, которые после выступления Журавлева по поводу непризнания России страной-агрессором кричали ему в сессионном зале «ганьба!», теперь выступают в его защиту и поддержку. Те, кто воюет против сепаратистов в АТО, поддерживают их в Никополе. Что-то тут не клеится!

Полоз

Объяснение может быть только одно. Возможно, некоторые никопольские патриоты не такие уж и патриоты. Просто не может быть, чтобы нормальный патриот Украины, наплевал на свои убеждения, на целостность нашего государства на могилы погибших героев и вступил в один ряд с таким, как Журавлев.

А это в свою очередь означает, что у этих людей есть единые цели и задачи, которые к патриотизму никакого отношения не имеют. И, судя по их действиям, единственная их задача - всунуть свои пятаки в городской бюджет. Алчность берет верх, злейшие враги становятся друзьями, только заслышав звон монет.

С Журавлевым в этом плане все понятно. В лихие 90-е он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью и вышел на пенсию очень обеспеченным человеком с дорогим джипом, домом... А вот за патриотов обидно.

М. Коваленко