ВИТАЛИЙ ЖУРАВЛЕВ: ПОБОРОТЬ КОРРУПЦИЮ ИЛИ ВОЗГЛАВИТЬ?

как правдоборец в процессе расследования вышел сам на себя

Украина находится на первых местах в рейтингах самых коррумпированных стран. На почве повальной и повсеместной коррупции, как на дрожжах, растут борцы с этим пагубным явлением - как в Киеве, так и в регионах. Вот только часто это люди, которые и сами погрязли по уши, а видимость борьбы создают не для того чтобы побороть, а скорее, чтобы возглавить. А в этом случае главное не достичь результатов, а погромче кричать, используя любой удобный случай. Если этим делом очень сильно увлекаться, то можно и опростоволоситься. Такой вот конфуз произошел и в городе Никополь Днепропетровской области у местного, как он себя пытается позиционировать, «борца с коррупцией».

Речь о бывшем начальнике «6-го отдела», бывшем депутате, бывшем члене исполкома, бывшем члене Общественного наблюдательного совета, а ныне руководителе общественной организации «Никопольчане» Виталии Журавлеве. Его «подвиги», совершенные во времена работы в правоохранительных органах, широко известны, посему мы не будем заострять внимание на бурной биографии.

Сегодня Виталий часто выступает со статьями, в которых обличает кого-то в чем-то и создает видимость бурной деятельности, собирая под знамена общественной организации тех людей, которые нередко верят ему на слово и не вдаются в подробности, а чаще просто обиженных, старающихся поддакивать просто потому, что им это выгодно.

Одной из самых благодатных тем для «разоблачений» являются дороги. Эта наболевшая проблема находит отклик в сердце любого жителя города, да и страны в целом. И вот Журавлев выступает со статьей, в которой приводит шокирующие примеры бездарно растраченных средств и намекает на то, что чиновники и контролеры вступили в сговор с подрядчиком, создали видимость претензионной работы, а на самом деле - помогли подрядчику получить деньги за некачественно проведенные работы.

Выглядит статья очень красиво, все изложено грамотно, с фактами и документами. Вот только это первое впечатление, а если разобраться, то все не совсем так. А самое смешное, что Журавлев то ли по незнанию, то ли по глупости, а может быть просто сгоряча, не разобравшись наотмашь рубанул по своим же единомышленникам из организации «Никопольчане».

Как нам стало известно, история эта началась в 2015 году. ЧП «Агропромсервис» выполняло работы по ремонту дорог, в том числе на улице Херсонской и переулке Московском в г. Никополе. Немалая часть этих работ была выполнена крайне некачественно, вследствие чего управлению ЖКХ исполкома было дано поручение не подписывать акт выполненных работ на сумму 200 тысяч гривен. Но! Эти деньги фирма в итоге получила через решение суда. Во время слушания дела подписанный акт каким-то волшебным образом оказался на руках у подрядчика-бракодела, соответственно и дело он выиграл.

Естественно, истинный «борец с коррупцией» просто не может пройти мимо такого вопиющего случая. Вот только все красиво складывается до тех пор, пока в этом деле не называют фамилий. Виталий Журавлев не стал их называть почему-то. Может не знал, а может не захотел. А мы назовем. Фирма «Агропромсервис» принадлежит предпринимателю Максиму Жовнину. Его мать входит в общественную организацию «Никопольчане», возглавляемую Журавлевым. А еще у Максима Жовнина есть кум – депутат городского совета и участник организации «Никопольчане» Максим Юхно. Эта фирма активно выполняла подряды еще во времена правления экс-мэра Сергея Старуна. Брат Максима – Яков Жовнин на последних выборах работал в избирательном штабе Сергея Владимировича, что вероятно и связано с затягиванием работ... Ведь всем известно, что у Сергея Владимировича и Виталия Юрьевича есть совместный прибыльный бизнес. В частности через подставных лиц они владеют Первомайским рынком, полученным в частную собственность по сомнительным схемам. Кроме того, там нет договора аренды земли, вследствие чего городской бюджет уже понес ущерб на миллионы гривен.

Начальником управления ЖКХ исполкома в 2015 году работала госпожа Сандул. Еще во времена работы Журавлева начальником ОБОПа она очень активно контактировала с правоохранительными органами, негласно передавая любую требуемую информацию, что, конечно же, похвально с точки зрения гражданской позиции.

Вопросами технического контроля качества работ в 2015 году занимался близкий друг госпожи Сандул, господин Ляшенко. Вместе они уж наподписывали документов вдоволь. Как пример, капитальный ремонт крыши по улице Добролюбова, который выполнялся ЧП «Грот», близкому к еще одному депутату городского совета и участнику все той же организации «Никопольчане» Леониду Алейникову.

Расследовать деятельность этой фирмы пока был жив пытался известный общественный деятель Александр Тихон. Причем за излишнюю активность его даже пытались вывозить в багажнике за город. Исполнителями этого заказа были бывшие сотрудники правоохранительных органов. К сожалению, из-за болезни Александр Тихон не смог продолжить свое расследования. Так оно и осталось незавершенным.

Цинизм ситуации еще и в том, что от депутатского корпуса контролем качества работ по дорогам в описанном случае занимался именно депутат городского совета Алейников.

Итогом, возникшей ситуации и бурной деятельности выше перечисленных персонажей стало увольнение господ Сандул и Ляшенко с занимаемых должностей. Фирма «Агропромсервис» в дальнейшем к работам в городе допущена не была. Тем не менее, свои деньги им получить удалось благодаря связям очень похожим на коррупционные. На 1 января 2016 года акт выполненных работ официально подписан не был. Сандул и Ляшенко уже были уволены. Но в суде этот акт волшебным образом появился с подписями Сандул и Ляшенко. Понятно, что юристам УЖКХ исполкома не удалось доказать, что этот документ липовый и суд городом был проигран.

В своей статье Виталий Юрьевич всю вину возлагает на руководство города. И это правильно. За все в городе отвечает городская власть. С нее и спрашивать надо. Но вот довольно смешно, что все фигуранты сделанного Журавлевым разоблачения, так или иначе связаны с ним самим. Фирма принадлежит людям, входящим в его организацию, контролировал человек, входящий в его организацию, УЖКХ возглавляла и подписывала «волшебные» документы давняя завербованная подруга... В процессе "расследования" Виталий Юрьевич чуть не вышел на самого себя?

Возникает вопрос: зачем же Виталий выносит сор из избы? Собрались бы в тесном "семейном" кругу, обговорили бы все детали. Если присутствовали коррупционные схемы, так все участники процесса «свои» люди. Если «борец с коррупцией» не знал этих фактов, что вряд ли, мог бы спросить у них, по дружбе бы рассказали, чтобы не сесть в лужу, как это теперь получилось.

А есть и другой вариант. Может быть Виталий сам так погряз в этих схемах, так оброс друзьями, что теперь пытается слить их, дабы обелить свое собственное имя? А заодно переложить ответственность с больной головы на здоровую. Не мог же он на самом деле так кинуть своих единомышленников и друзей только для того, чтобы лишний раз повесить себе на грудь звезду за борьбу с коррупцией? Это бы уж очень глупо выглядело.

Или же этой бравой команде очень хочется вернуться обратно во власть? Неужели они подумали, что можно собственные схемы приписать другим людям, и никто не узнает, чьих на самом деле это рук дело? Тогда все-таки больше похоже на глупость.

Мало того, что сами себя за хвост укусили, так еще и дискредитировали свою общественную организацию. Такое громкое и правильное название «Никопольчане», должно объединять людей, собирать вместе неравнодушных и активных членов общества. И наверняка там много таких. А тут вдруг становится ясным, что цель противоположная – вернуть во власть коррупционную схему по отмыванию денег с дорог? Одних друзей вернуть в чиновничьи кабинеты, другим обеспечить подряды. Уже прямо какое-то ОПГ получается во главе с мнимым антикоррупционером. А ведь в организацию вступали и честные, порядочные люди, как они теперь должны себя чувствовать?

Как-то очень мерзко и противно становится, когда видишь, что под правильными лозунгами пытаются пропихнуть собственные дурно пахнущие интересы. Особенно, когда при этом прикрываются всеми никопольчанами. Назвали бы свою организацию «Коррупционеры» и оставили в покое нормальных жителей города, которые хотят изменить жизнь к лучшему, а не набивать собственные карманы бюджетными средствами.

Р. Максименко