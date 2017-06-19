Нові ліцензійні умови Мінфіну перетворять Україну на один великий "Лас-Вегас" - ЗМІ

Представлений Мінфіном проект ліцензійних умов для лотерей передбачає можливість легалізувати заборонені з 2009 року азартні ігри, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф". Видання зазначає, що ліцензійні умови Мінфіну не містять чітких визначень і розмежувань між легальними іграми (лотереями) і забороненими азартними.

"За загальними фразами неможливо зрозуміти, які саме будуть механізми перевірки достовірності даних про обороти грошей, одержуваних контролюючим органом від оператора, методи виявлення проведення неправомірних лотерей (особливо це стосується лотерей, що проводяться за допомогою ЛТС), методи контролю оборотів в інтернеті, способи реакції на порушення і припинення протиправної діяльності, а також багато інших речей, що стосуються контролю.

Але ж, як будь-яка сфера діяльності, пов'язана з азартом, лотерейна індустрія, з одного боку, є надприбутковою, з іншого - схильна до появи навколо неї різного роду схем нечесного заробітку.

Завдання держави - перенаправляти ці надприбутки на потреби суспільства і присікати подібні схеми. Тому саме державний контроль є наріжним каменем функціонування лотереї в країнах, де віддають собі звіт, що лотерея повинна сприйматися навіть не як бізнес, в чистому його розумінні (адже вона не створює ВВП), а скоріше інструмент для збору коштів на соціальні потреби і одночасно спосіб задовольнити потребу людей в азарті. Тому що інакше кошти, витягнуті з кишень людей, будуть, минаючи державний бюджет, спливати в кишені нечесних ділків, а то і того гірше - йти на фінансування різного роду протиправної діяльності.

Приклади ми вже бачили у випадку з кришованими компанією "УНЛ" фірмами, коли кошти, отримані від гри на гроші, перенаправлялись на фінансування тероризму на сході України", - пише видання.

Вартість ліцензії Мінфіну, що дозволяє лотерейним операторам поєднувати легальні гри з азартними, буде стягуватися досить дивним способом - в два заходи.

"По-перше, буде стягуватися фіксована частина в розмірі 100 тис. Місячних прожиткових мінімумів для працездатної особи (зараз цей мінімум становить 1700 грн).

По-друге - буде так звана "нефіксована" частина оплати, яка складається з суми щорічних плат за кожен пункт розповсюдження лотерей, які є у оператора. Залежно від того, лотереї яких типів там проводяться, нефіксована оплата становитиме відповідно 100, 10 або 110 місячних прожиткових мінімумів для працездатної особи за кожен пункт поширення. Чи варто говорити, що такий спосіб оплати за ліцензію не передбачений законом про "Ліцензування господарської діяльності" та був сприйнятий експертами ринку досить скептично?", - зазначає видання.

Резюмуючи, журналісти приходять до висновку, що Мінфін міг виписати ліцензійні умови під одного з учасників ринку. Про це також може свідчити норма проекту, що забороняє списку санкцій компаніям претендувати на ліцензію.

Якраз до утвердження таких ліцензійних умов, Президент 16 травня ввів рішення РНБО про застосування санкцій проти двох лотерейних операторів "Патріот" і "М.С.Л.", залишивши не зворушеним лише лотерейного оператора "УНЛ". І якщо "Патріот" останнім часом практично не здійснював ніякої діяльності, то "М.С.Л.", будучи найбільшим лотерейним оператором України, створював серйозну конкуренцію "УНЛ".

"Єдиний оператор, якому ця схема вигідна, давно відомий - саме його вважають головним лобістом непрохідного законопроекту про азартні ігри, який раз по раз в Раді визнається корупційним, саме цей оператор сьогодні є монополістом на ринку, тому що проти нього єдиного досі не введені санкції, навіть незважаючи на визнання ним співпраці з фірмами, які СБУ звинувачує в підтримці терористів (нагадаємо, проти двох інших операторів таких свідчень немає і в помині).

Але саме за цим оператором, як не раз писали журналісти і заявляли політики, варто одіозний нардеп-мільйонер, дуже близький до влади.



Тому не виключено, що саме з подачі цього гравця ринку був придуманий хитрий хід: з одного боку - впихнути в ліцензійні умови дискримінаційні пункти щодо його конкурентів, з іншого - повністю знецінити інші положення цього документа, щоб відкрити собі широке поле діяльності з проведення під видом лотерей азартних ігор.

Чи правильні наші висновки, стане зрозуміло з того, як Мінфін буде реагувати на зауваження експертів, гравців ринку і громадськості, висловлені ними в відношенні проекту постанови Кабміну і Ліцензійних умов", - підкреслює видання.