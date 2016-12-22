Порошенко взяв розслідування трагедії у Княжичах під особистий контроль

Порошенко заявив, що розслідування загибелі п’яти поліцейських на Київщині буде під його особистим контролем. Про це він сказав на нараді з керівництвом правоохоронних органів, – повідомляє Укрінформ.

«Рослідування буде під моїм особистим контролем», – наголосив Президент. Він повідомив, що йому вранці доповіли про трагедію у Княжичах «і міністри, і Генеральний прокурор».

«На даний час вилучені всі необхідні матеріали, вся зброя, затримані всі учасники, тривають безперервні допити», – зазначив Порошенко.

Він висловив сподівання, що в дуже стислі строки «істину в цій справі буде встановлено, і ті, хто винен у видачі наказів, що призвели до таких трагічних наслідків, будуть 100-відсотково притягнуті до відповідальності».

Президент також сподівається, що і в Нацполіції, і в Службі безпеки, і в інших правоохоронних органах будуть зроблені після цієї трагедії відповідні висновки.