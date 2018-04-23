МВФ прогнозує зростання цін, інфляцію та уповільнення зростання ВВП в Україні

Українців очікує підвищення цін і прискорення інфляції у найближчі два роки. Експерти МВФ у макроекономічному прогнозі по Україні, опублікованому у звіті World Economic Outlook, допускають затримку росту ВВП, форсування інфляції та відсутність зростання мінімальної зарплати.

Економічне зростання за даними МВФ у 2019 році становитиме 3,3%, замість раніше оголошених 4%, а на 2018 рік ця цифра коливається у районі 3,2%.

Інфляція у поточному році прогнозується на рівні 11%, а у наступному – знизиться до 10%. Схожий прогноз стосується і дефіциту платіжного балансу: у 2018 році він дорівнюватиме 3,7% ВВП, а у 2019 – 3,5%.

Хоч в уряді і згодні з МВФ, порахувавши, що зростання ВВП сповільнитися до 2,9% в 2019-2020 роках, однак інші дані вважають перебільшеними. За оцінками держави інфляція у 2019 році буде лише 6,5%, а ВВП збільшиться на 3,6%, курс гривні буде триматися близько 30,5 грн/долар, повідомляє Сегодня.

Вітчизняні фахівці дотримуються думки, що економіку підтримає стабільний попит на експорт (в основному металу), що допоможе виконати планові показники бюджету. «У I кварталі наші металурги експортували на 4% менше металопрокату у тоннах, а грошей заробили на 24% більше», — навів приклад Олег Пендзин, директор Економічного дискусійного клубу.

Інші експерти вважають, що у МВФ стурбовані можливим підвищенням мінімальної зарплати на 10%, враховуючи, що зростання цін тримається на рівні 3,5%. Так, керівник Украналітцентра Олександр Охріменко вважає, що інфляція у 2018 році зросте більше 15%. «У нас немає драйверів зростання ВВП, поки немає кредитування бізнесу, не працює ринок землі, а бюджет наповнюється за рахунок інфляції», – пояснює він, додаючи, що населення виживає за рахунок тіньової економіки і валютних доходів «заробітчан».

За деякими підрахунками найбільшу суму за зовнішнім боргом (150 млрд грн ($ 5,8 млрд) держава буде виплачувати в 2019 році, при чому третина цієї суми – відсотки.

Раніше, ми детально проаналізувати і порівняли економічні прогнози МВФ і уряду Гройсмана.