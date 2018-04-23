Стало відомо, коли розпочнуть роботу столичні фонтани

Процес розконсервації фонтану «Великий» та шести «малих» уже стартував. Також йдуть роботи з монтажу насосного обладнання. «На світло-музичних водограях буде оновлений та збільшений музичний репертуар, тож незабаром всі мешканці та гості столиці почують улюблені хіти як у самому серці столиці, так і на набережній в акваторії Русанівського каналу», – повідомляє сайт КМДА. Фонтани у Києві будуть працювати з 1 травня до 30 вересня.

Світло-музичною виставою можна буде насолодитись щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00. Раніше Кличко уточнив, коли завершиться опалювальний сезон.