В основній сітці Roland Garros виступлять чотири українські тенісистки

Чотири українські тенісистки виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Roland Garros-2018 пройде з 27 травня по 10 червня.

У минулому сезоні кращим результатом українських спортсменок на турнірі став чвертьфінал Світоліної. У чоловічому розряді в основну сітку заявлений Олександр Долгополов. Однак його участь знаходиться під питанням, оскільки Олександр не брав участі в змаганнях Australian Open через травму кисті правої руки.

Нагадаємо, українська тенісистка Ангеліна Калініна після перемоги на турнірі ITF в американському Джексона піднялася відразу на 16 рядків і посіла 150 місце в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)