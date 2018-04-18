Ryanair офіційно підписав договір з Києвом і Львовом

Керівництво аеропортів «Бориспіль» і «Львів» підписало договори про початок польотів з ірландською компанією Ryanair.

На церемонії був присутній президент Петро Порошенко, який вітав підписання документів. Пройшла вона в одному з терміналів «Борисполя», передає 112.ua.

Передбачається, що перші рейси будуть здійснені в жовтні поточного року. У прес-службі Порошенко відзначили, що значна частина квитків для українців коштуватиме близько 10 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про напрямок рейсів Ryanair з Києва та Львова.