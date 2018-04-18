Парламентським партіям виділено державне фінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) виділило кошти з держбюджету на діяльність політичних партій.

Профінансовані політсили, які на минулих виборах подолали 5% бар’єр в Раду.

Як повідомляє прес-служба відомства, НАПКА перераховує кошти на окремі рахунки кожної партії щоквартально. Всього в 2018 році вони отримають загалом 513 млн 671 тис. гривень. У II кварталі цього року політсилам нараховано наступні суми:

Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 32 млн 546 тис. 214 гривень

«Народний фронт» – 33 млн 20 тис. 75 гривень

«Опозиційний блок» – 14 млн 65 тис. 605 гривень

«Радикальна партія Олега Ляшка» – 11 млн 106 тис. 858 гривень

ВО «Батьківщина» – 8 млн 471 тис. 724 гривень

«Об’єднання« Самопоміч »- 16 млн 365 тис. 568 гривень + додатково 12 млн 841 тис. 756 гривень за дотримання гендерної принципу.

Раніше повідомлялося, скільки НАПКА перерахувало партіям в 2017 році.

