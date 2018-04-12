Мінінфраструктури хоче збудувати третій аеропорт для Києва

Мінінфраструктури пропонує побудувати третій столичний аеропорт на базі аеродромів Гостомеля, Білої Церкви або Житомира, повідомляє РБК-Україна.

Відомство оприлюднило проект «Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року», що передбачає будівництво третього аеропорту для забезпечення попиту на авіаперевезення через зростаючий туристичний та діловий потенціал Києва.

У проекті стратегії новий аеропорт розглядається як вузел для лоукост-перевезень. В уряді обіцяють, що для нового аеропорту буде забезпечена інфраструктура під’їзних доріг, а також якісне наземне сполучення різними видами громадського транспорту.

За словами глави авіаційного комітету при Торгово-промисловій палаті України Євгена Дихне, тільки аеропорт «Бориспіль» через п’ять років досягне пропускної здатності в 25 млн пасажирів на рік, а до 2030 року — 50 млн. «Аеропорт “Київ” “затиснутий” у місті , тому перспективи збільшення його пропускної здатності досить обмежені. Крім того, це необхідно, з огляду на постійно зростаючі обмеження щодо шумів в світі. Так вже є приклади, коли аеропорти в Європі закривають свої смуги в нічний час. Тому, логічно, що зі збільшенням пасажиропотоку і мобільності регіону рано чи пізно постане питання необхідності третього аеропорту в Київському регіоні. І тут може знайти своє місце один з аеропортів Гостомеля, Білої Церкви або Житомира», — зазначив Дихне. Нагадаємо, УЗ оголосила тендери на будівництво «Повітряного експреса» в Бориспіль.