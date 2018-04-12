Українці визнані лідерами за кількістю придбаної землі в Польщі

Громадяни України визнані лідерами серед іноземців за кількістю придбаних земельних ділянок у Республіці Польща, включно з сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ і адміністрації країни, минулого року іноземці отримали 224 дозволи на придбання 270 земельних ділянок загальною площею майже 23 гектари.

«Серед фізичних осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України. У 2017 році, вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості, які видані фізичним особам (у 2016 році – 47%)», – зазначає польське відомство.

Зазначимо, що для купівлі землі громадяни країн, що не входять до Європейського союзу, мають отримати дозвіл у Міністерстві внутрішніх справ Польщі.

Нагадаємо, раніше Державний геокадастр України запустив онлайн-сервіс реєстрації земельних ділянок.