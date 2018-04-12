На монументі «Батьківщина-мати» відкрили екстремальний оглядовий майданчик

На величезній статуї «Батьківщина-мати», розташованої на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, знову відкрито оглядовий майданчик.

Оглядовий майданчик «Екстрім» розташований на щиті монумента на висоті 91 метр. Відвідувачів попереджають, що піднятися туди можуть лише повнолітні.

«Атракціон для любителів адреналіну і драйву відкритий. Запрошуємо всіх поціновувачів екстремального відпочинку, божевільних пригод і неймовірних пейзажів», – повідомляється на офіційній сторінці Департаменту туризму КМДА Visit Kyiv у Facebook.