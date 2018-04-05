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У Києві перед Великоднем пройдуть ярмарки

05 квітня 2018

У суботу, 7 квітня, Департамент промисловості та розвитку підприємництва проведе у всіх десяти районах Києва сільськогосподарські ярмарки «для належної підготовки киян до великодніх свят».

Ярмарки відбуватимуться за такими адресами:

  • Голосіївський район – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
  • Дарницький район – вул. Ревуцького;
  • Деснянський район – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
  • Дніпровський район – б-р І. Шамо, 2-12;
  • Оболонський район – вул. Йорданська, 1-9;
  • Печерський район – вул. К. Білокур;
  • Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинський район – вул. М. Булгакова, 10-13/1;
  • Солом’янський район – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
  • Шевченківський район – вул. В. Василевської, 1-17; вул. Подвойського, 2-12.

Нагадаємо, у цьому році КМДА не виплатить матеріальну допомогу до Великодня.

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