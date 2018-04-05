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Стало відомо, коли у Києві завершать опалювальний сезон

05 квітня 2018

Опалювальний сезон у Києві планують завершити 6 квітня, повідомили в КМДА. 

Зараз від опалення відключено понад 500 будівель нежитлового фонду.

«За прогнозом погоди, що надійшов від Українського гідрометцентру з 4-го квітня і в найближчі дні середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж +8 градусів. Тепла погода збережеться і надалі. У зв’язку з цим місто надає доручення теплопостачальним компаніям – ПАТ «Київенерго», ТОВ «Євро-Реконструкції» та іншим – приступити до згортання систем теплозабезпечення», — йдеться у повідомленні.

Адміністративні будівлі вже почали відключати від тепла за індивідуальними заявками.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон закінчиться, коли середньодобова температура не опускатиметься нижче 8° С протягом трьох днів.

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