04.04.2018, Середа, 15:11

USD 26.0500

EUR 31.9500

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

13:50

Львівська регбійна команда взяла участь у міжнародному благодійному челенджі

13:49

Цукерберґ має піти з Facebook, - потужний акціонер компанії

13:40

США вводять мита проти КНР

11:00

Американська конгресвумен допоможе українським селянкам

10:41

У Малайзії за фейкові новини будуть штрафувати і саджати до в’язниці

17:49

Опубліковано закон про паркування

11:58

Китай запровадив підвищені мита на товари з США
Всі новини »

публікації »

Британії пропонують розглянути український приклад асоційованого партнерства з ЄС
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

США вводять мита проти КНР

04 квітня 2018

США представили список з 1300 китайських товарів, на які вводять штрафні мита. 

Таким митами щорічно буде обкладатися імпорт в США товарів даних категорій в обсязі $50 млрд. Раніше повідомлялося, що штрафними митами буде обкладатися китайський імпорт на суму в $60 млрд. На китайські товари, список яких в найближчі два місяці буде уточнюватися, вводяться 25% мита, повідомив торговий представник США Роберт Лайтхайзер, передає DW.

В першу чергу під санкції підпадає сфера високих технологій – космос, інформаційні та комунікаційні технології, а також машинобудування. Споживчі товари, такі як одяг, під штрафні мита не підпадають, оскільки підвищення цін на них безпосередньо вдарить по кінцевому споживачу.

Посольство Китаю в Вашингтоні заявило, що дії США не відповідають ані китайським, ані американським інтересам. Міністерство торгівлі в Пекіні має намір ввести відповідні дзеркальні заходи. У заяві Мінторгу КНР підкреслюється, що Китай в змозі відповісти на будь-які протекціоністські дії США в сфері торгівлі.

Нагадаємо, раніше в КНР ввели підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються з США.

Яндекс.Метрика

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).