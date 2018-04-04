США вводять мита проти КНР

США представили список з 1300 китайських товарів, на які вводять штрафні мита.

Таким митами щорічно буде обкладатися імпорт в США товарів даних категорій в обсязі $50 млрд. Раніше повідомлялося, що штрафними митами буде обкладатися китайський імпорт на суму в $60 млрд. На китайські товари, список яких в найближчі два місяці буде уточнюватися, вводяться 25% мита, повідомив торговий представник США Роберт Лайтхайзер, передає DW.

В першу чергу під санкції підпадає сфера високих технологій – космос, інформаційні та комунікаційні технології, а також машинобудування. Споживчі товари, такі як одяг, під штрафні мита не підпадають, оскільки підвищення цін на них безпосередньо вдарить по кінцевому споживачу.

Посольство Китаю в Вашингтоні заявило, що дії США не відповідають ані китайським, ані американським інтересам. Міністерство торгівлі в Пекіні має намір ввести відповідні дзеркальні заходи. У заяві Мінторгу КНР підкреслюється, що Китай в змозі відповісти на будь-які протекціоністські дії США в сфері торгівлі.

Нагадаємо, раніше в КНР ввели підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються з США.