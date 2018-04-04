Опубліковано закон про паркування

Газета «Голос України» опублікувала закон про реформування сфери паркування. Він почне діяти 27 вересня 2018 року.

Йдеться про закон № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів». Він запроваджує фото-, відеофіксацію правопорушень, поширює відповідальність за правопорушення на особу, на яку зареєстровано авто. Інспекторам з паркування надаються повноваження розгляду справ про адмінправопорушення та здійснення тимчасового затримання авто. Удосконалено розміри штрафів за порушення правил паркування. Передбачено 50% знижки в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.

Також для зручності оплати за паркування та ефективного контролю її здійснення закон дозволяє органам місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування.

Тим часом, кияни можуть сплачувати за паркування на всіх муніципальних майданчиках столиці завдяки мобільному додатку Parking UA, розробленому спільними зусиллями компаній LeoGaming та Mastercard. Завантажити iOS-версію додатку можна тут, Android – за цим посиланням.