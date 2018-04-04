04.04.2018, Середа, 15:46

USD 26.0600

EUR 32.0000

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

13:50

Львівська регбійна команда взяла участь у міжнародному благодійному челенджі

13:49

Цукерберґ має піти з Facebook, - потужний акціонер компанії

13:40

США вводять мита проти КНР

11:00

Американська конгресвумен допоможе українським селянкам

10:41

У Малайзії за фейкові новини будуть штрафувати і саджати до в’язниці

17:49

Опубліковано закон про паркування

11:58

Китай запровадив підвищені мита на товари з США
Всі новини »

публікації »

Британії пропонують розглянути український приклад асоційованого партнерства з ЄС
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Опубліковано закон про паркування

02 квітня 2018

Газета «Голос України» опублікувала закон про реформування сфери паркування. Він почне діяти 27 вересня 2018 року.

Йдеться про закон № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів». Він запроваджує фото-, відеофіксацію правопорушень, поширює відповідальність за правопорушення на особу, на яку зареєстровано авто. Інспекторам з паркування надаються повноваження розгляду справ про адмінправопорушення та здійснення тимчасового затримання авто. Удосконалено розміри штрафів за порушення правил паркування. Передбачено 50% знижки в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.

Також для зручності оплати за паркування та ефективного контролю її здійснення закон дозволяє органам місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування.

Тим часом, кияни можуть сплачувати за паркування на всіх муніципальних майданчиках столиці завдяки мобільному додатку Parking UA, розробленому спільними зусиллями компаній LeoGaming та Mastercard. Завантажити iOS-версію додатку можна тут, Android – за цим посиланням.

Яндекс.Метрика

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).