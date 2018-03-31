Студентам-медикам запровадять комплексний іспит

З наступного року в медичних вузах буде запроваджено єдиний державний кваліфікаційний іспит для магістрів.

Також продовжиться незалежне моніторингове оцінювання якості підготовки студентів медичних вузів. Так, в цьому році студенти складатимуть міжнародний іспит з основ медицини, за результатами якого будуть проаналізовані проблеми в підготовці студентів, а також визначено, які навчальні програми вимагають доопрацювання.

«З 2019 року для студентів-медиків, які здобувають ступінь магістра починаються важливі зміни – свої знання та навички вони підтверджуватимуть складанням Єдиного державного кваліфікаційного іспиту», – повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.