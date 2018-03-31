ДФС підрахувала кількість мільйонерів в Україні

В ході декларування доходів станом на 21 березня податкова нарахувала вже більше тисячі мільйонерів. Загалом українці задекларували 12,3 млрд. грн. доходу, отриманого у минулому році.

Як повідомляє ДФС, станом на 21 березня громадянами подано більше ніж 130 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи. Доходи в сумі понад 1 млн гривень задекларував 1 061 українець. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких громадян зросла більше ніж на 50%. У Києві проживає 409 мільйонерів, або майже 40% від загальної кількості.

Загальна сума задекларованого доходу всіма громадянами, що на цей час подали декларації, становить 12,3 млрд грн, що на 1,8 млрд грн, або на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що станом на 6 березня, доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень задекларували 742 людини. А до рейтингу доларових мільярдерів Forbers потрапили семеро українців.

