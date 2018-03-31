Forbes визнав Дурова доларовим мільярдером

За оцінками Forbes, статок засновника «ВК» і власника месенджера Telegram Павла Дурова становить не менше 1,7 млрд. доларів.

До списку найбагатших він вперше увійшов в квітні 2016 року. Тоді його статки оцінювалися у 600 млн. доларів.

«Telegram коштує понад $1 млрд, а його творець Павло Дуров – доларовий мільярдер. За попередніми оцінками Forbes, статок засновника Telegram становить не менше $ 1,7 мільярда. І можливості зростання ще не вичерпані», – пише Forbes.

Нагадаємо, Forbes склав рейтинг криптовалютних багатіїв.

