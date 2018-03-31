Палестинськкий законодавець про дилему – єврейська держава чи демократія?

Ізраїльські офіційні особи повідомили, що кількість євреїв і арабів у Святій землі майже однакова.

Багато людей вважають, що це матиме велике значення для майбутнього ізраїльскої системи демократії і все невловимого ізраїльсько-палестинського мирного процесу.Статистичні дані щодо населення на території між Середземним морем і річкою Йордан було подано у оприлюдненій у понеділок заяві в парламенті Ізраїлю (кнесеті). Тепер їх уважно вивчають як ізраїльтяни, так і палестинці з приводу можливих політичних наслідків.

Наближається 70-річчя проголошення незалежності ізраїльської держави (14 травня). Проте відносини між обома групами населення далекі від врегульованих. Лідери Єврейської держави зупинилися на шляху до реалізації розв’язки, що передбачає дві країни поруч, Ізраїль і Палестину. Однак багато людей відкидають анексію палестинських територій.

«Можете собі уявити, що в додаток до ультраортодоксальних бідних юдеїв маєте мусульманське населення, яке також бідне, і приєднаєте ще 5 мільйонів бідних людей, запитав демограф Арнон Соффер з Хайфського університету. – Це однозначне з самогубством. Ми не можемо собі на це дозволити».У заяві парламенту сказано, що на Західному березі проживає щонайменше 2,5 мільйона людей. В секторі Газа близько 2 мільйони палестинців і майже 2 мільйони в Ізраїлі. Разом кількість арабів в районі майже дорівнює кількості євреїв в Ізраїлі, тобто 6,5 мільйона.Ізраїльські поселенці на Західному березі піддають під сумнів ці дані, які подані ізраїльськими органами влади, кажучи, що вони перебільшені. Однак, згідно з палестинським переписом населення, кількість арабів на вище згаданій території між Середземним морем і річкою Йордан, навіть вища від ізраїльських даних.Демографічні дані становлять проблему для Ізраїлю. Ізраїльсько-арабський законодавець Ахмед Тібі каже, що без створення окремої палестинської держави Ізраїль наближається до роз’язки, в якій буде лише одна держава, в якій араби не будуть меншиною. А це означає, сказав Тібі, що Ізраїль буде змушений обирати між єврейською державою і демократією.