У Європарламенті підтримали закон проти «Північного потоку-2»

Євродепутати підтримали законопроект, який поширює європейське законодавство на морські ділянки газопроводів, які ведуть в або з ЄС.

Це стосується і «Північного потоку-2», а він цьому самому законодавству якраз не відповідає.

Як повідомляє Reuters, профільний комітет Європарламенту з питань промисловості, енергетиці та дослідженням 21 березня підтримав запропоновані Єврокомісією поправки до Газової директиви Євросоюзу. Вони вносять зміни в регулювання ринку газу і можуть заблокувати будівництво «Північного потоку-2». Так, поправки поширюють на морські газопроводи дію євросоюзного законодавства – Третього енергетичного пакета. Воно вимагає, щоб газопроводи не належали безпосередньо постачальникам газу, застосовували недискримінаційні тарифи і надавали можливості третім сторонам. У своєму нинішньому вигляді проект «Північний потік-2» цим вимогам не відповідає.

Дані зміни в європейському законодавстві просувають країни Балтії і Польща, які вказують використання Росією трубопроводів в якості зброї гібридної війни.