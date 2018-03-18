Кабмін схвалив законопроект про поліпшення інвестиційного клімату

Кабінет міністрів України схвалив підготовлений у Мінекономрозвитку законопроект, який передбачає ряд заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Він повинен покращити показники України в рейтингу Doing Business.

Як повідомляє сайт Мінекономразвітія, проект закону № 6540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційного клімату» вже зареєстрований у Верховній Раді. Зокрема, він передбачає скасування пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту, який фактично виступає податком на інвестиційну діяльність, що встановлює суттєві бар’єри для бізнес-діяльності.

В уряді зазначають, що за даними рейтингу Doing Business 2017, існування пайового внеску збільшує витрати на адміністративні процедури в будівництві в Україні (за умови будівництва промислового об’єкту) в середньому до 15,2%. В результаті за показником вартості регуляторних процедур України серед 185 країн світу посідає 175 місце. У загальному рейтингу Doing Business 2017 Україна займає 76-е місце.

Раніше Кабмін представив законопроект "економічного дива" України, які повинні поліпшити позиції країни в рейтингу Doing Business.