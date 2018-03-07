Віце-президент США поговорив з Порошенком про підтримку, корупцію та реформи

У телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, що відбулась 6 березня, віце-президент США Майк Пенс підтвердив рішучу підтримку з боку Сполучених Штатів зусиллям України з протистояння російській агресії, покращенню управління та економічним реформам. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Лідери відзначили важливість розширення двосторонньої торгівлі та інвестицій.Віце-президент підкреслив необхідність продовжувати реформи, долати корупцію, посилювати прозорість і покращувати діловий клімат, повідомляє Білий дім.

Віце-президент Пенс наголосив, що Сполучені Штати будуть притягати Росію до відповідальності до того часу, як вона виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, поверне Крим Україні і припинить дестабілізуючі дії.