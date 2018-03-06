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В Киевской области вооруженная группа предприняла попытку рейдерского захвата предприятия - фото

06 березня 2018

Задержанным рейдерам грозит лишение свободы на срок до пяти лет

В понедельник, 5 марта 2018 года, полиция задержала около 20 вооруженных мужчин, которые пытались осуществить рейдерский захват предприятия в Васильковском районе Киевской области.

"На территорию предприятия «Строительный центр ХХІ век” в пгт. Калиновка, ул. Железнодорожная, 170 ворвались вооруженные мужчины и препятствовали его деятельности. Сегодня правонарушители были задержаны бойцами спецподразделения полиции", - рассказали правоохранители.

Формальным основанием для захода рейдеров на предприятие стало решение Снежнянского горрайонного суда Донецкой области от 26.08.2010 по делу № 2-5591/2010. По «классике жанра» данное решение принято судом, который сейчас находится на неподконтрольной государственным органам Украины территории, с грубым нарушением исключительной подсудности (решение о признании права собственности на недвижимое имущество в Киевской области может принять исключительно суд, находящийся там же где и имущество).

 

На данное время личности задержанных устанавливаются. По факту попытки рейдерского захвата открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Украины. "За такое правонарушение предусмотрено лишение свободы до 5 лет", - добавили в полиции.

 

 

Фото: полиция

 

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