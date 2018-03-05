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Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану в сфері нацбезпеки стосовно України

05 березня 2018

У Білому домі зазначають, що Росія продовжує становити загрозу стабільності та територіальній цілісності України, а також зовнішній політиці США

Своїм рішенням від 2 березня президент Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану в сфері національної безпеки США у зв’язку з ситуацією в Україні.Про це йдеться в повідомленні, розміщеному прес-секретарем президента на сайті Білого дому.В своєму листі до лідерів обох палат Конгресу, він наголосив, що загрози, які стали підставою для введення надзвичайного стану продовжують існувати.

Зокрема, серед підстав такого рішення є "дії та стратегії осіб, що шкодять демократичному процесу та установам в Україні, загрожують миру, безпеці, стабільності та суверенітету, територіальній цілісності, а також підтримують зловживання активами. Підставою є спроби Росії анексувати Крим та використання сили в Україні.Це – продовжує становити нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в листі за підписом президента Трампа.Рішення про надзвичайний стан в сфері національної безпеки США стосовно України було введено 6 березня 2014 року і є підставою для подальших дій виконавчої гліки влади США з введення санкцій, пов’язаних з ситуацією в Україні.Як зазначається в документі, повідомлення президента буде опубліковано в Федеральному реєстрі США і передано спікеру Палати предлставників та президенту Сенату.У зв'язку з цим санкційний «режим надзвичайного стану», запроваджений 6 березня 2014 року, згідно з указом 13660, продовжується до 6 березня 2019 року, йдеться в документі.

Через події в Україні щодо Росії Барак Обама видав три президентські укази - від 16 і 20 березня 2014 року і від 19 грудня 2014 року.

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