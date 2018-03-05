Білий дім: винятків щодо підвищення мит на імпорт до США сталі та алюмінію не буде

Наварро заявив CNN, що остаточні деталі оголошеного 25-відсоткового мита на імпортну сталь і 10-відсоткового мита на алюміній повинні бути узгоджені не пізніше, ніж через 10 днів.Рішення Трампа ввести нові мита на ключові метали викликало широке засудження з боку бізнес-орієнтованих республіканських законодавців в США, а також ключових торговельних партнерів - Канади і ЄС. Однак Наварро заявив, що мита необхідні «для захисту національної безпеки і економічної безпеки, в широкому сенсі слова». Він не погодився із занепокоєнням представників Міноборони, які висловилися за вибіркове підвищення мит, спрямоване проти конкретних країн замість їх підвищення незалежно від країни-продавця.За словами Наварро, Трамп «прислухається до всіх сторін і приймає жорсткі рішення». «Думаю, це правильне рішення», - додав він. Радник Білого дому вважає, що підвищувати мита проти окремих країн і робити виключення для інших - значить вступати на «слизьку доріжку». Наварро заявив, що США хочуть донести до світу просте послання: «Ми більше не будемо з цим миритися. Ми не отримуємо хороших результатів». Він додав, що зовнішня торгівля США «не носить справедливого і взаємного характеру».В іншій недільній телепрограмі Міністр торгівлі Вілбур Росс сказав, що «Трамп поговорив з кількома світовими лідерами» про підняття мит на імпорт. Офіс британської премєрки Тереси Мей заявив, що у недільній телефонній розмові з Трампом «вона висловила глибоке занепокоєння планами президента Трампа щодо підвищення мит та імпорт алюмінію та сталі, зазначивши, що лише багатосторонній підхід може вирішити проблему глобально надлишку виробництва всіх зацікавлених сторін».

Президент спробував пояснити своє рішення про підвищення мит на імпорт в «Твіттері». «Щорічний торговий дефіцит США становить 800 мільярдів доларів через наших дуже погані торгові угоди і політиків, - заявив він. - Ми віддаємо свої робочі місця і наше багатство іншим країнам, які виїжджають за наш рахунок роками. Вони сміються над тим, якими дурнями були наші лідери. Більше цього не буде!».Також Трамп пригрозив європейським автовиробникам податком на імпорт, якщо Євросоюз прийме відповідні заходи проти США.«Якщо ЄС вирішить ще більше збільшити і без того величезні мита та бар'єри для американських компаній, які ведуть у них бізнес, ми просто введемо податок на їх автомобілі, які безперешкодно йдуть в США, - додав він. - Вони роблять неможливими продажу наших машин (і інших товарів) у себе. Великий торговий дисбаланс! »

У 2017 році імпорт товарів з Європи в США перевищив американський експорт в країни ЄС на 151 мільярд доларів.