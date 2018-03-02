ExxonMobil виходить з ряду проектів з компанією «Роснефть» через санкції

Раніше ExxonMobil виступав проти санкцій, заявляючи, що вони вводять несправедливі обмеження щодо американських компаній

Компанія ExxonMobil вийде з деяких спільних проектів з російською компанією «Роснефть», пояснюючи своє рішення західними санкціями, вперше введеними в 2014 році.

У свою чергу російська компанія заявила, що вихід призведе до серйозних втрат для її американського партнера.

Рішення свідчить про різку зміну позиції компанії Exxon, яка виступала проти введення санкцій у зв’язку з російською анексією Криму, стверджуючи, що вони несправедливо карають американські компанії, в той час як іноземні конкуренти отримують можливість працювати в країні.

Проте санкції показали свою дієвість, уповільнивши роботу по спільному проекті Exxon і «Роснефть» в Карському морі за полярним колом.

«Роснефть», яка є найбільшою російською нафтовою компанією, заявила торік, що планує відновити роботи над проектом в 2019 році.

Рішення Exxon про вихід з проектів не відіб’ється на проекті «Сахалін-1», який реалізується у східного узбережжя Росії, заявили представники Exxon і «Роснефті».

Домовленості про реалізацію спільних проектів були досягнуті, коли нинішній держсекретар США Рекс Тіллерсон очолював компанію Exxon.

Представник компанії «Роснефть» заявив, що ExxonMobil зазнає серйозних втрат через прийняте рішення.