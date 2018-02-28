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Українська авіакомпанія відкриває новий рейс до Іспанії

28 лютого 2018

Azur Air Ukraine буде літати за маршрутом Харків-Барселона-Харків. Українська авіакомпанія Air Azur Ukraine отримала дозвіл на виконання регулярних польотів з Харкова до Барселони. Таке рішення 27 лютого прийняла Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній, передає ЦТС. Дозвіл передбачає виконання польотів за маршрутом Харків-Барселона-Харків з частотою сім разів на тиждень. Право на польоти діятиме з 25 березня на необмежений період. На сайті аеропорту Харків цей рейс вже є в розкладі. За даними підприємства, польоти з Харкова до Барселони і назад будуть виконуватися з 16 травня з частотою один раз в тиждень - щосуботи. Літак Boeing 737-800 (189 крісел) вилітатиме з Барселони о 09:10, у Харкові він приземлятиметься в 13:50, зворотний виліт з Харкова о 15:00, посадка в Барселоні о 17:50. Зазначимо, що Azur Air Ukraine зараз літає до Барселони з аеропорту Київ-Бориспіль. Цей рейс виконується щосуботи. Крім Azur Air Ukraine, до Барселони літає також авіакомпанія МАУ, в активі якої п'ять рейсів на тиждень (у всі дні, крім вівторків і четвергів). Також в Барселону літає іспанська лоукостер Vueling. Він виконує рейси з аеропорту Київ-Жуляни двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи. Крім того, з 27 квітня МАУ почне літати до Барселони зі Львова. Крім МАУ, рейси з Львова до Барселони планує запустити і авіакомпанія SkyUp. Ці рейси будуть чартерними, пасажири зможуть купити квиток у туроператорів. Перевізник анонсував запуск цього напряму на червень. У січні повідомлялося, що SkyUp в літньому сезоні 2018 року також планує виконувати рейси з Харкова до Барселони. Це будуть сезонні чартери.
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