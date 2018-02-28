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Трамп у 2020 році балотуватиметься на другий термін президентства

28 лютого 2018

Дональд Трамп цього тижня оголосить про плани балотуватися у 2020 році на другий термін у президентському кріслі. Про це повідомляє на своєму веб-сайті новин консервативний журналіст і блогер Метт Драдж. Президент Трамп планує призначити свого колишнього радника з питань цифрових медіа Бреда Парскейла керівником передвиборчої кампанії. Парскейл нині очолює групу прихильників Трампа під назвою «Політика Америки понад усе», повідомила кампанія у заяві, яку оприлюднила невдовзі після появи інформації на сайті Джраджа. Трамп планує «приголомшити політичний» світ оголошенням про свій намір балотуватися на переобрання всього 13 місяців після приходу до влади у січні 2016 року. Одначе, як повідомляє Джрадж, його рішення не є несподіванкою. Він неодноразово заявляв про те, що буде президентом США протягом 8 років і виповнив та передав усі відповідні документи щодо створення передвиборчої кампанії Федеральній виборчій комісії ще у січні минулого року – того самого місяця, що склав президентську присягу.
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