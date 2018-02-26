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Естер Ледечка – перша жінка, яка виграла дві золоті медалі в двох різних видах спорту на одній Олімпіаді

Через тиждень після того, як Естер Ледечка з Чехії стала сенсацією Олімпійських ігор у Пхйончхані, здобувши золото з гірських лиж, вона перемогла у змаганнях зі сноубордингу (паралельний гігантський слалом) і стала першою жінкою, яка виграла золоті медалі у двох різних видах спорту на одних Олімпійських іграх. «Я мріяла про цей момент, відколи була маленькою дитиною, – розповіла Ледечка, пише New York Times. – Багато людей казали мені, що не можливо займатися обома видами спорту і бути на високому рівні в обох видах спорту, і сьогодні я довела, що це можливо». 22-річна Ледечка почала кататися на лижах у віці 2 років, спробувала сноуборд через три роки, і любить обидва заняття настільки, що сказала, що ніколи не розглядала можливості спортивної моногамії, повідомляє видання. Коли тренери радили їй вибрати один або інший вид спорту, вона відстоювала свої принципи. Спортсменка залишалася рішучою навіть тоді, коли її тренер з сноубордингу Джастін Рейтер висловив занепокоєння минулої осені, що вона може завдати шкоди своїй золотій медалі зі сноубордингу, якщо вирішить також змагатися в гірських лижах, інформує видання. «Я точно хочу виграти кожні перегони, – цитує Ледечку New York Times. – Але потрібно передусім насолоджуватися і добре веселитися з тим, що я роблю з моїми видами спорту».