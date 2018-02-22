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Переговори з Ryanair пройшли успішно, польоти почнуться вже восени - Омелян.

22 лютого 2018

Голова Мінінфраструктури повідомив, що переговори з Ryanair були успішними і компанія почне свої польоти восени. Переговори з одним з найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанією Ryanair про її вихід на український ринок пройшли успішно, лоукостер точно почне польоти восени цього року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції. "До підписання угоди я нічого не можу коментувати. Дійсно сьогодні були переговори, дійсно вони були успішними і дійсно компанія почне свої польоти восени 2018 року", - сказав Омелян.
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