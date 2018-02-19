19.02.2018, Понеділок, 14:45

USD 27.0000

EUR 33.4000

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

14:41

Росія не пропускає фури з України: заблоковано ще 2 пункти пропуску.

14:37

Українця Абраменка нагородили золотою олімпійською медаллю Пхьончхана.

14:35

Тренер олімпійського чемпіона Абраменка розповів про підготовку до виступу.

12:44

На Одещині поліцейські затримали групу кілерів, які намагалися вбити місцевого підприємця.

12:16

Марс – лише прикриття: Маск планує накрити Землю мережею швидкісного Інтернету.

12:10

У Києві школи закривають на карантин через масову захворюваність школярів на грип.

12:20

Скільки сьогодні коштує валюта: євро значно подешевшало, долар майже на місці.
Всі новини »

публікації »

В МВФ заявили, що потрібно зробити Україні для продовження співпраці з Фондом.
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Росія не пропускає фури з України: заблоковано ще 2 пункти пропуску.

19 лютого 2018

Труднощі з проїздом вантажного автотранспорту через українсько-російський кордон спостерігаються в Сумській області та Харківській. Труднощі з проїздом вантажного автотранспорту через українсько-російський кордон спостерігаються не тільки в Харківській області. У список проблемних потрапили пропускні пункти на Сумщині. Так, вчора затримка щодо пропуску вантажівок спостерігалася в пункті пропуску «Катеринівка», а сьогодні і в пункті пропуску «Бачівськ», де вже зібралося близько 50 вантажівок. Як повідомляв УНІАН, близько 150 вантажних автомобілів скупчилися і на території пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області у зв'язку з тим, що Росія не пропускає їх через свій ПП "Нехотєєвка".
Яндекс.Метрика

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).