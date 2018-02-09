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12:20

Скільки сьогодні коштує валюта: євро значно подешевшало, долар майже на місці.

12:01

Шатдаун триває: держустанови США знову закрилися через відсутність бюджету.

11:56

Через снігопад обмежили рух вантажівок на Черкащині й Вінниччині.

11:55

В оманській пустелі створили марсіанські умови для тренувань астронавтів.

12:11

Італійський сніговий циклон "Мартіна" насувається на Україну

12:08

Кількість бурових вишок у світі стрімко зросла

12:06

У Німеччині з'явиться новий командний центр НАТО - ЗМІ
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В Україні стартує набір до нового підрозділу Нацполіції по боротьбі з організованою злочинністю.
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2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
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Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

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Скільки сьогодні коштує валюта: євро значно подешевшало, долар майже на місці.

09 лютого 2018

Офіційний курс НБУ на 9 лютого: 100 USD – 2712.4023 грн; 100 EUR – 3323.2353 грн; 10 RUR – 4.7030 грн. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2712.4023 (8 лютого – 2711.9635) 100 EUR – 3323.2353 (8 лютого – 3346.0206) 10 RUR – 4.7030 (8 лютого – 4.7617) Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,12 грн/дол. Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,24/33,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4679/0,4688 грн/рубль.
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